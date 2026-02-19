Confederaţia Naţională Sindicală Cartel ALFA a transmis că susţine „ferm şi necondiţionat” protestul organizat în faţa Guvernului de către minerii şi energeticienii membri ai sindicatelor afiliate Federaţiei Naţionale Mine Energie.

Sindicaliştii cer Guvernului revenirea la condiţiile de pensionare existente anterior datei de 1 septembrie 2024, formalizarea situaţiei minelor care nu pot fi închise tehnic la termenele stabilite şi stoparea concurenţei inechitabile care afectează companii strategice din sectorul energetic.

Revendicările salariaţilor vizează încălcarea contractelor individuale de muncă, prin neacordarea voucherelor de vacanţă şi a tichetelor de masă pentru salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase şi vătămătoare şi lipsa protecţiei sociale pentru aproximativ 2.000 de salariaţi cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată din cadrul Complexului Energetic Oltenia.

Sindicaliştii mai cer schimbarea legilor pentru a proteja angajaţii afectaţi de decarbonare, acordarea venitului de completare până la 48 de luni pentru cei disponibilizaţi, revenirea la condiţiile de pensionare de dinainte de 1 septembrie 2024 şi clarificarea rapidă a situaţiei minelor care nu pot fi închise la termen.

De asemenea, solicită echilibrarea producţiei de energie între energia constantă și cea intermitentă, astfel încât centralele pe cărbune să fie închise doar după ce noile centrale pe gaz şi nucleare devin funcţionale, precum şi stoparea concurenţei neloiale care afectează companiile strategice din sectorul energetic.