Consiliul Național al Audiovizualului consideră că postul patronat de Maricel Păcuraru a încălcat legea toamna trecută, înainte de campania electorală pentru Primăria Capitalei. Mai exact, CNA susține că Realitatea Plus nu a fost imparțial atunci când realizatoarea Anca Alexandrescu a candidat la Primăria Capitalei și a dat ca exemplu 10 emisiuni din perioada 1-21 noiembrie 2025.

Sancţiunea a fost votată de majoritatea membrilor CNA, cu excepţia lui Georgică Severin şi a lui Lucian Dindirică. La finalul votului, Severin a catalogat sancţiunea injustă: „Consider că această sancţiune este complet exagerată, mai ales că este vorba de o situaţie legată de rezultatul unor alegeri care s-au încheiat acum două luni. Au fost abateri, am spus şi eu că din punct de vedere al legislaţiei au fost multe încălcări, dar ele puteau fi sancţionate în cu totul alt mod. Din nefericire, această sancţiune nu are nici pe departe efectul pe care şi-l doresc unii, va avea efectul contrar. Şi în acelaşi timp va da o senzaţie, probabil greşită, dar inerentă, de răzbunare pentru un rezultat electoral”.

Drept urmare, emisia Realitatea Plus va fi oprită în intervalul orar 18.00-21.00, iar postul TV va fi nevoit să difuzeze textul sancţiunii pe durata celor trei ore.

Realizatoarea Anca Alexandrescu le-a cerut telespectatorilor să protesteze ținând televizorul deschis pe acest post timp de trei ore: „Astăzi, între 18-21, țineți televizorul deschis pe Realitatea Plus în semn de protest față de deciziile cu dublă măsură de la CNA! Ce este permis la televiziunile puterii nu este permis la televiziunea poporului! Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi în fiecare zi, din ce în ce mai mulți!”.

Amintim că Decizia nr. 573 din 25 iunie 2025 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, intrată în vigoare pe 7 august 2025, spune la Articolul 84, alin. (1): „În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să asigure imparţialitatea şi echilibrul şi să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”.

Consiliul Naţional al Audiovizualului se află sub controlul Parlamentului și este format din 11 membri. Aceştia sunt numiţi de Parlament pentru un mandat de şase ani, astfel: 3 la propunerea Senatului, 3 la propunerea Camerei Deputaţilor, 2 la propunerea preşedintelui României şi 3 la propunerea Guvernului.

CNA este condus de un preşedinte asimilat funcţiei de ministru, numit prin votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, propus de aceștia. Durata mandatului membrilor CNA, inclusiv al președintelui, este de 6 ani, iar numirea se face eşalonat, în funcţie de expirarea mandatului. Membrii CNA au funcţie de demnitate publică asimilată funcţiei de secretar de stat.

