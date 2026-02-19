Piloții români au beneficiat de 575.000 de dolari pentru închirierea de mașini pe parcursul celor trei ani de instruire, pentru a fi transportați de la domiciliu la baza militară.

„Astăzi am dispus schimbarea acestei situații, care e strigătoare la cer”, a afirmat Miruță. El a explicat că suma alocată, echivalentul a 70.000 de dolari anual pentru fiecare pilot, putea fi redusă considerabil.

„Asta înseamnă aproape două maşini pe an. Cu 30.000-40.000 poți să iei o mașină decentă, ca să te deplasezi de unde stai”, a subliniat ministrul.

Vehiculele au fost folosite pentru transport între domiciliu și baza militară americană, unde avea loc pregătirea. Cu toate acestea, Miruță a punctat că „nu suferă nimeni” dacă bugetul pentru această facilitate este redus.

„Suma asta de bani s-a redus semnificativ, fără a-i lăsa pe oamenii aceia să meargă cu bicicleta. Sunt ofițeri ai Armatei Române, care au o valoare fantastică”, a declarat ministrul.

Radu Miruță a evidențiat că reducerea cheltuielilor pentru transport nu afectează calitatea pregătirii piloților, esențială pentru Armata Română.

„În schimb, câștigăm la buget aproape jumătate de milion de dolari”, a estimat el. Ministrul consideră această măsură un exemplu de gestionare responsabilă a fondurilor publice.

Recent, ministrul apărării, Radu Miruță, a respins categoric ideea tăierii normei de hrană pentru angajații săi, care numără peste 75.000 de persoane.

„Eu nu semnez un document care presupune eliminarea unei norme de hrană pentru militarii Armatei Române, care există în permanență de la Cuza încoace. Eu nu sunt de acord nici pentru parțial!”, a declarat Miruță.

În prezent, norma de hrană variază în funcție de categoria profesională, de la 17 la 34 de lei pe zi.

