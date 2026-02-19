

Analiza Compoziției Corporale, utilă în abordarea ficatului gras, se poate face la Institutul Fundeni

Dr. Alexandra Moise lucrează la Institutul Fundeni și din 10 pacienți care îi intră în cabinet, cel puțin 7-8 au această steatoză hepatică asociată disfuncției metabolice”. Majoritatea persoanelor cu ficat gras sunt persoane cu obezitate. Dar și o persoană cu greutate normală, poate avea un procent ridicat de grăsime viscerală (grăsimea din jurul organelor), ceea ce o plasează la un risc metabolic uriaș.

Dr. Moise susține că și în obezitate s-a renunțat la Indicele de Masă Corporală (IMC) ca unic criteriu de diagnosticare. Spre deosebire de Indicele de Masă Corporală (IMC), care raportează doar greutatea la înălțime, Analiza Compoziției Corporale oferă o imagine detaliată a riscurilor de sănătate, fiind utilă atât în obezitate, cât și în steatoza hepatică.

,,Putem face o analiză a compoziției corporale pentru că este un instrument nou pe care îl putem folosi în abordarea acestor pacienți metabolici și putem vedea riscurile metabolice și la ce se expun dacă nu fac schimbări din acest moment”,,a explicat dr. Alexandra Moise.

La Institutul Clinic Fundeni, pacienții au acces gratuit la această analiză a compoziției corporale care oferă o „fișă de cântar” detaliată. Această analiză determină raportul talie-șold și grăsimea viscerală, esențiale pentru diagnosticul modern al obezității metabolice.

Și studiile științifice demonstrează că procentul total de grăsime și cel de grăsime abdominală sunt predictori mult mai preciși pentru ficatul gras decât simplul IMC.

MASLD: 90% din analize și investigații sunt decontate pentru asigurați

Primul pas recomandat este vizita la medicul de familie pentru setul de analize anual, de unde pacientul va fi redirecționat către gastroenterologie. Medicu poate recomanda:

Analize de sânge și investigații clinice:

Analize biologice uzuale: Pentru evaluarea funcției hepatice.

Ecografia abdominală: Investigația de bază pentru vizualizarea ficatului.

Fibroscan: Utilizat pentru evaluarea fibrozei și a rigidității hepatice.

Analiza compoziției corporale: O metodă modernă care depășește simpla cântărire sau calculul indicelui de masă corporală (IMC).

Indicele HOMA și Insulinemia: Importante pentru evaluarea pacientului metabolic (disponibile în spitalele cu specific de diabet).

O veste importantă pentru pacienți este că marea majoritate a acestor investigații sunt accesibile gratuit în sistemul public. ,,Peste 90% din analizele necesare pot fi făcute în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate”, a precizat dr. Moise.

Traseul persoanei cu steatoză hepatică în sistemul medical din România

O barieră majoră este percepția că investigațiile sunt scumpe. Marinela Debu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice – APAH-RO și dr. Alexandra Moise clarifică traseul pacientului:

Medicul de familie este punctul de plecare. El oferă biletul de trimitere către gastroenterologie.

Analize de sânge:

Transaminaze (TGO, TGP), GGT, Fosfataza alcalină.

Profil lipidic (Colesterol, Trigliceride).

Insulinemie și Indice HOMA (pentru rezistența la insulină).

Ecografia Abdominală: Prima linie de vizualizare a „ficatului strălucitor”.

Fibroscan decontat de CNAS

Fibroscan-ul este investigația care măsoară rigiditatea ficatului (fibroza) și care pentru românii asigurați în sistemul public de asigurări de sănătate este decontat prin CNAS pe spitalizare de zi.

„Investigații precum Fibroscan-ul se pot realiza fără probleme pe foaia de zi, de exemplu în Institutul Clinic Fundeni, pe baza biletului de trimitere”, a spus medicul gastroenterolog.

Eficacitatea Fibroscan-ului în monitorizarea fibrozei este confirmată de studii publicate în Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, care subliniază că elastografia tranzitorie (Fibroscan) este metoda non-invazivă preferată la nivel global pentru a exclude fibroza avansată, reducând necesitatea biopsiilor hepatice dureroase.

„Multe spitale nu își permit să achiziționeze FibroScan, pentru că este un aparat scump. E important ca oamenii să știe că uneori pot avea acces la aceste investigații nu doar în centrele județene, ci și în spitale orășenești care au început să se doteze și oamenii nu știu că pot face gratuit investigația”, a precizat Marinela Debu, președintele APAH-RO.

Monitorizare activă de către medicul gastroenterolog și medicul de familie

Dr. Moise atrage atenția că pacientul are nevoie de „follow-up activ”, nu doar de un set de analize lăsat în sertar.

„Ideea a pornit de la observația că pacienții cu hepatite virale au adesea și steatoză, indiferent de numărul de kilograme. Lumea este mai sedentară, mănâncă mai puțin sănătos… Am vrut să arătăm cât de important este ficatul în corelație cu inima. De foarte multe ori, analize simple pot depista o problemă de ficat, dar și o problemă cardiacă, cu mult înainte ca aceasta să se manifeste.”, a spus Marinela Debu.

Cu ficatul gras la cardiolog

Dr. Ioana Daha, medic primar cardiolog subliniază că diagnosticul de ficat gras este un semnal de alarmă pentru cardiolog. Acesta acționează ca un „amplificator” al riscului de infarct sau accident vascular, de aceea nu ar trebui să-i mire pe românii cu steatoză hepatică, dacă sunt trimiși de medicul de familie la cardiolog.

„Evaluarea patologiei hepatice înseamnă automat și o augmentare a riscului cardiovascular. Dacă pacientul este diagnosticat cu ficat gras, în primul și în primul rând trebuie să controlăm toți factorii de risc cardiovascular pe care îi cunoaștem… hipertensiunea arterială, dislipidemia”, a explicat dr. Ioana Daha.

Pacienții cu ficat gras au un risc de 2 ori mai mare de insuficiență cardiacă. În cabinetul de cardiologie, prin metode non-invazive simple, bazate pe analize de sânge, medicii pot afla Scorul FIB-4. Acesta se bazează pe o metodă de calcul care utilizează vârsta, transaminazele (TGO, TGP) și numărul de trombocite pentru a estima gradul de fibroză hepatică. În funcție de scorul obșinut, cardiologul poate să identifice pacienții cu risc înalt care trebuie trimiși urgent la gastroenterolog.

,,Se dozează transaminazele, albumina, trombocitele… majoritatea laboratoarelor fac aceste scoruri care sunt foarte simple și care ne permit să stratificăm riscul” , a subliniat dr. Ioana Daha.

Utilizarea scorurilor precum FIB-4 atât în medicina de familie, cât și în cardiologie pot identifica fibroza hepatică „ascunsă”, o boală care poate progresa periculos dacă nu este monitorizată. De la steatoza simplă, în care este acumulare de grăsime la nivelul ficatului, se poate ajunge la steatohepatita, când apare inflamația și apoi la ciroza metabolică: Ultimul stadiu al bolii, care poate apărea după luni sau ani, în funcție de materialul genetic al fiecăruia.

Ficatul gras îmbolnăvește inima, susțin medicii iar dr. Ligia Moșneaga, medic de familie, spune că steatoza hepatică a ajuns, de fapt, să fie una dintre cele mai frecvente boli hepatice din lume. ,,Iar noi, medicii de familie putem să identificăm factorii de risc ai pacientului, să aplicăm instrumentele de screening. De multe ori instrumentele de screening sunt niște scoruri calculate pe telefon”, a explicat dr. Moșneaga.

„Interpretarea corectă a fișei de cântar și a indicatorilor metabolici ne permite să vedem la ce riscuri se expun pacienții noștri și să intervenim înainte de a ajunge la ciroză,” e de părere dr. Alexandra Moise.

