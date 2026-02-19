William a cerut îndepărtarea lui Andrew din familia regală, „înainte ca putregaiul să se instaleze”

În urmă cu 7 ani, Prințul William ar fi cerut ca ca unchiul său, Prințul Andrew, să fie forțat să părăsească familia regală „înainte ca putregaiul să se instaleze”, în urma interviului controversat acordat în 2019 emisiunii BBC Newsnight, potrivit unei noi biografii.

După apariția unor noi detalii despre relația lui Andrew cu infractorul condamnat pentru pedofilie Jeffrey Epstein, Prințul de Wales ar fi considerat că unchiul său reprezintă o amenințare serioasă la adresa supraviețuirii familiei regale.

Dezvăluirile apar într-o carte dedicată Prințului și Prințesei de Wales, scrisă de editorul regal al publicației Mirror, Russell Myers.

„Nu exista niciun avantaj în a-l proteja”

O sursă de la palat, citată în volum, a declarat: „Prințul de Wales era convins că întregul episod nu va dispărea niciodată și, indiferent de ce ar fi simțit alții, nu exista absolut niciun avantaj în a-l proteja pe Andrew”.

Potrivit cărții, William ar fi insistat ca tatăl său, Charles, și regina Elisabeta a II-a să ia măsuri. Cei doi ar fi fost inițial în favoarea protejării lui Andrew, fapt care ar fi provocat o reacție furioasă din partea lui Charles, care „l-ar fi pus la punct” pe William.

Biografia susține că Charles era „angajat într-o luptă pe toate fronturile”, în timp ce William se temea că scandalul Epstein ar putea pune în pericol însăși existența familiei regale.

O altă sursă citată în carte afirmă: „Viziunea lui clară: Andrew nu trebuia să fie nicăieri în apropierea familiei, sub nicio formă, nici prin asociere, nici la evenimente de familie, nicăieri. De fiecare dată când apărea o nouă dezvăluire, iar nimeni nu știa când sau ce va urma, era o pată asupra întregii familii”.

Interviul care a declanșat criza

În interviul devenit notoriu acordat în 2019 postului BBC, Andrew a fost întrebat despre acuzațiile de abuz sexual formulate de defuncta Virginia Giuffre. Andrew a negat întotdeauna orice faptă ilegală.

El a susținut că „nu își amintește” să o fi întâlnit vreodată pe Giuffre și a afirmat că nu ar fi putut întreține relații sexuale cu aceasta în martie 2001, deoarece se afla la o pizzerie Pizza Express – Woking împreună cu fiica sa.

De asemenea, Andrew nu și-a cerut scuze pentru relația sa cu Jeffrey Epstein.

Reacția oficială și presiunile din SUA

Prințul și Prințesa de Wales au abordat public pentru prima dată, săptămâna trecută, scandalul Epstein, afirmând că sunt „profund îngrijorați” de dezvăluirile continue legate de Andrew.

Un purtător de cuvânt al Buckingham Palace a transmis că Regele are „o profundă îngrijorare față de acuzațiile care continuă să iasă la iveală cu privire la comportamentul domnului Mountbatten-Windsor”.

Membri ai Congresului american i-au cerut Regelui să „răspundă ce știa” despre legăturile fratelui său cu Epstein și să îl oblige să depună mărturie în Statele Unite.

Andrew a suferit o cădere dramatică în dizgrație după publicarea dosarelor Epstein, în octombrie, fiind deposedat de toate titlurile, inclusiv de cel de Duce de York.

În cel mai recent set de documente publicate, Andrew este acuzat că ar fi împărtășit cu Epstein rapoarte confidențiale la care avea acces în calitatea sa de trimis comercial al Regatului Unit.

Reamintim că fostul prinț britanic Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat de poliția din Marea Britanie în această dimineață, în legătură cu presupuse fapte de abuz în exercitarea unei funcții publice.