Reîntors din Thailanda acolo unde a participat la reality show-ul „Desafio: Aventura”, Ian ne-a declarat că pe lângă experiența propriu zisă, a reușit să treacă peste un blocaj artistic, pe care îl avea de ceva vreme. „Bronzul este încă pe mine. Chiar toată lumea mă întreabă cum de sunt încă bronzat. Dar trebuie să vă zic că era jale mare cu soarele. Eu am făcut o cură de vitamine înainte să merg în Thailanda și cumva nu mă ardeam. Dar toți colegii mei erau arși de la soare. Soarele e bun, dar cu limită. Acolo erau mereu 40 de grade. Era jale. Am revenit în țară în decembrie, chiar în preajma Crăciunul. Am «aterizat» în cratița de sarmale. Îți dai seama că tot corpul meu tonifiat. Chiar eram fericit, toată lumea îmi zicea că nu mai am burtă, că sunt fit. Într-o săptămână și jumătate eram la loc. Eram chiftea”, a declarat trapp-erul pentru Libertatea.

Nu doar că i-a plăcut enorm competiția în sine, dar vrea să o repete cel puțin o dată pe an, mai ales în momentele de blocaj artistic. „Eram liberi de orice. Eram rupți de realitate. De tot. Se simte foarte mișto. Este ceva foarte tare. Acum treabă multă, somn puțin, fac muzică, fac videoclipuri. Dar faptul că am stat foarte mult «rupt» a contat mult. Eu cred că o dată pe an sau o dată la doi ani, o să mă duc două-trei luni în Thailanda pentru un reatreat. Se merită. Chiar mă ajută mult. M-a ajutat mult experiența Desafio în creație. Eram într-un fel de blocaj artistic, să zic așa, și începe să mă apese, adică nu mai știam ce să fac să scap mai repede. Blocajele astea artistice trec când vor ele. Experiența asta m-a făcut să trec peste și a fost perfect”, a completat tânărul.

Vrea să scoată un hit alături de Florin Prunea

În timpul competiției, atunci când nu erau pe traseu, Ian și Florin Prunea au depănat amintiri, s-au cunoscut mai bine și, mai în glumă, mai în serios, trapp-erul i-a propus să scoată o piesă împreună. „Cu unchiul Prunea o să fac ceva. Și el este foarte entuziasmat, dar mai ales eu sunt entuziasmat că o să iasă ceva foarte caterincă. Mie îmi place să combin seriosul cu caterinca. Câteodată mai merge și o piesă în genul ăsta. Lumea mai are nevoie de piese «la mișto», nu totul trebuie să fie neapărat gri și serios. Prunea are potențial mare”, ne-a povestit Ian.

Ian recunoaște că nu se bazează neapărat pe calitățile vocale ale celebrului portar, însă mizează pe șarmul lui. În plus, vrea să se folosească și de celebra lui mașină, Girela, pentru a o scoate în evidență la videoclipul piesei.

„Cu vocea vedem. Există lecții de canto, există lecții de respirație. Adică se poate lucra. Dar pe tehnică am învățat foarte mulți artiști, care în ziua de astăzi sunt artiști reușiți. Prunea pentru mine nu este o provocare. Atât timp cât îi place și o face din plăcere o să reușească. Deci sunt 100% sigur că o să iasă un hit ceva: Ian și Prunea-Girela. Ceva de genul. Suntem în discuții că aș vrea să o iau să o duc la un service să o tunez, dar s-a supărat doar că am avut gândul. O iubește mult, ce să zic”, a mai completat amuzat Ian pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi