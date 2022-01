„Lansarea discuțiilor de aderare la OCDE reprezintă un succes politico-diplomatic deosebit al țării noastre, care confirmă, totodată, nivelul ridicat de pregătire tehnică al României. Prin această decizie, România se apropie semnificativ de atingerea unuia dintre obiectivele sale strategice de politică externă, unanim împărtășit și asumat constant la cel mai înalt nivel al statului: obținerea statutului de membru al OCDE”, se arată în mesajul transmis de Executiv.

Potrivit mesajului transmis de Guvernul condus de Nicolae Ciucă, deschiderea discuțiilor de aderare reprezintă „încununarea eforturilor consecvente ale diplomației române și ale întregului spectru instituțional din ultimele decenii”.

Alături de România, decizia de deschidere a negocierilor adoptată astăzi s-a referit și la Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația și Peru.

„Salut cu căldură decizia de azi a OECD de deschidere a negocierilor de aderare cu România. Mulțumesc secretarului general Mathias Cormann și statelor membre pentru susținerea candidaturii României! Rămânem angajați să urmărim obiectivul aderării la OECD, cu energie și determinare”, a transmis președintele Klaus Iohannis pe Twitter.

I warmly welcome todays @OECD decision to open accession negotiations with Romania ??. Thank you, SG @MathiasCormann and Member States for supporting Romanias candidacy! We remain committed to pursue the goal of OECD membership, with energy & determination.

„Vești excelente de la Şedinţa Consiliului OECD. România a fost invitată să demareze negocierile de aderare! Un mare succes al eforturilor noastre diplomatice. Îi suntem recunoscători secretarului general Mathias Cormann & echipei lui. România se angajează să muncească din greu pentru a atinge obiectivul de a deveni membru cu drepturi depline!”, a scris și ministrul de Externe Bogdan Aurescu, tot pe Twitter.

Excellent news from todays @OECD Council meeting: RO?? was invited to start accession negotiations! A great success of our diplomatic efforts. We are grateful to SG @MathiasCormann & his team. Romania is committed to work hard towards achieving t/goal of becoming a full member! https://t.co/hATezgnChr