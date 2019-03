UPDATE 14:10: Prima rundă a negocierilor s-a încheiat fără a se ajunge la un acord. Cele două echipe de negociatori urmează să se întâlnească din nou pe 27 martie.

”Tocmai s-a încheiat prima rundă de negocieri între Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind desemnarea primului procuror-șef al Uniunii Europene. Ce s-a întâmplat la negocieri?

Atât Parlamentul European, cât și Consiliul UE și-au prezentat pozițiile. Consiliul a fost astăzi în defensivă, Delegația Parlamentului European a spus foarte clar că în Parlament a existat o procedură publică, transparentă și democratică de audiere și de stabilire a poziției Parlamentului, în timp ce în Consiliu nu a existat o astfel de procedură.

Reprezentanții Parlamentului au întrebat reprezentanții Consiliului dacă au invitat candidații la dialog. De asemenea, reprezentanții Parlamentului European au cerut clarificări legate de acel vot intermediar dat în Reuniunea ambasadorilor la UE care s-a desfășurat în condiții de totală netransparență. Nu știm nici până astăzi ce s-a votat și ce mandate de negociere au fost”, a scris pe Facebook, europarlamentarul Siegfried Mureșan.

Eurodeputatul a adăugat că PE ”dorește ca la negocierile viitoare să invităm și comitetul de selecție format din experți independenți care, în prima etapă, a pus candidatul român pe primul loc pentru această poziție. Consiliul este deocamdată împotriva acestei invitații a comitetului. Noi vrem să ținem cât mai mult cont de poziția experților și vrem o decizie fundamentată.”

Sesiunea de negociere de pe 27 martie va avea loc prin videoconferință deoarece Parlamentul European va fi în sesiune la Strasbourg, iar Consiliul nu se poate deplasa atunci la Strasbourg.

Miercuri are loc prima rundă de negocieri între echipele de negociere ale Parlamentului European şi Consiliului UE.

Dacă nu se va ajunge la un acord încă din prima zi, urmează ca discuțiile să continue pe 27 martie, 4 aprilie şi 10 aprilie.

Negocierile între PE şi Consiliul UE se impun pentru că Parlamentul European a optat pentru Laura Codruţa Kovesi pentru postul de procuror-şef european, în timp ce votul indicativ din Consiliul UE a fost favorabill candidatului francez, Jean – Francois Bohnert (şeful Parchetului din oraşul Reims), Kovesi fiind pe locul al doilea.

Echipa de negociere a PE, cea care va încerca să obțină numirea fostei șefe DNA în funcție, este formată din Claude Moraes (S&D, Marea Britanie), preşedintele comisiei LIBE Ingeborg Grassle (PPE, Germania), preşedinta comisiei CONT, Judith Sargentini (Verzi, Olanda).

Europarlamentarul român Siegfried Mureșan a explicat într-o postare pe Facebook, cum vopr decurge negocierile. „Ca europarlamentar și, mai ales, când negociam Bugetul UE, am reprezentat Parlamentul la numeroase runde de negocieri cu Consiliul de Miniștri ai UE. Din experiența acestor întâlniri, vă pot spune că poziția Parlamentului, care susține candidatura Laurei-Codruța Kovesi, are mai multe șanse de câștig în această negociere. Iată de ce:

Parlamentul European are o poziție extrem de fermă, stabilită ca urmare a unei audieri publice și a două runde de vot democratice și transparente. Consiliul are o poziție slabă deoarece nu are o asumare politică, ci doar un vot orientativ, dat la nivel tehnic. Parlamentul va fi extrem de ferm în a-și afirma poziția, iar poziția este clară: Laura-Codruța Kovesi este singurul nostru candidat pentru poziția de procuror-șef european”.

Mureșan mai spune că „În foarte multe negocieri între Parlament și Consiliu, la finalul procesului, Parlamentul are câștig de cauză”.

La 8 martie, Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, a transmis o scrisoare oficială prin care o anunță pe Laura Codruța Kovesi drept candidatul Parlamentului European pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European.

Tajani a publicat scrisoarea adresată ministrului român al Afacerilor Europene, George Ciamba, alături de un mesaj în care o laudă pe Kovesi. ”Laura Codruța Kovesi este candidatul Parlamentului European pentru șefia Parchetului European. Ea are toate calitățile necesare pentru a face o treabă excelentă. Avem nevoie de mai multe femei exemplare ca ea în poziții de conducere”, a scris Tajani.

Conferinţa preşedinţilor din Parlamentul European, care reuneşte liderii grupurilor politice, a confirmat-o pe Laura Codruţa Kovesi drept candidatul susţinut de acest for pentru şefia Parchetului European. Din acest moment încep şi negocierile între Parlament şi Consiliul Uniunii Europene pentru stabilirea unei variante comune.

