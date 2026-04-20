Gala Nadia 10, desfășurată pe 22 aprilie la Sala Sporturilor din Deva, reunește istoria vie a gimnasticii românești și precede Campionatul Național pe Echipe și Individual al Junioarelor III și II, Etapa I-a, o competiție care aduce în față viitoarele campioane ale României. care se va încheia pe 25 aprilie. Peste 200 de tinere gimnaste din 27 de cluburi din toată țara – de la Timișoara la Constanța, de la Cluj la Deva, concurează pe patru niveluri de performanță, într-un program intens desfășurat pe parcursul a trei zile pline.

Dacă Gala sărbătorește legendele care au scris istoria, Campionatul Național al Junioarelor arată că școala românească de gimnastică trăiește și se reinventează în fiecare generație. 

40 de campioane, din 1976 și până în prezent, vor fi prezente pentru a sărbători împreună excelența, disciplina și moștenirea unui sport care a pus România pe harta lumii. Printre acestea se numără sportive care au contribuit decisiv la consolidarea uneia dintre cele mai respectate școli de gimnastică din lume, precum Andreea Răducan, Andreea Ulmeanu, Lavinia Miloșovici, Ecaterina Szabo, Mirela Barbălată, Loredana Boboc, Corina Ungureanu, Silvia Stroescu, Daniela Silivaș, Camelia Voinea, Lavinia Agache, Simona Păuca și multe altele.

Sub semnul notei de 10, devenită reper universal al perfecțiunii, evenimentul este o celebrare a unor destine extraordinare, a unei școli sportive care a format campioane legendare și a unei tradiții care continuă să inspire. Este, totodată, un moment de recunoștință față de cele care au purtat tricolorul cu demnitate și au transformat talentul, rigoarea și curajul în performanțe memorabile.  

Săptămâna gimnasticii la Deva nu se oprește însă aici. În perioada 27-29 aprilie, Sala Sporturilor din Deva găzduiește A XXVI-a Ediție a Cupei Cetății – Gimnastică Aerobică, una dintre cele mai longevive competiții de profil din România, organizată de Liceul cu Program Sportiv „Cetate” Deva împreună cu Federația Română de Gimnastică. Peste 260 de sportivi din 20 de cluburi din România, dar și din Republica Moldova, concurează în probe individuale, perechi, trio și grup, pe mai multe categorii de vârstă și nivel. 

Pe 30 aprilie, în zona centrală a Devei, între orele 10:00 -16:00, va avea loc Festivalul „Nadia 10 – Perfecțiunea inspiră”. Va fi nu doar gimnastică, ci un total de zece discipline sportive pe care le pot practica copiii. Iar în aceeași zi, de la ora 18:00, în fața Primăriei, vor fi momente artistice, exerciții demonstrative și multe alte surprize 

Auchan România: susținere pentru sport și  performanță

Implicarea Auchan în acest demers face parte dintr-o viziune mai amplă de susținere a inițiativelor care generează impact real în societate. Pentru Auchan, investiția în sport înseamnă investiție în educație, disciplină, sănătate, spirit de echipă și modele pozitive pentru noile generații.

Susținerea Galei de la Deva vine firesc în contextul angajamentului companiei față de proiecte relevante pentru comunitate, precum susținerea Federației de Gimnastică și a unor sportivi de renume, dar și pentru dezvoltarea tinerilor și pentru promovarea valorilor care construiesc un viitor sustenabil și puternic, cu atât mai mult într-un an în care Auchan România marchează 20 de ani de prezență pe piața locală.

Auchan România este partener principal al Federației Române de Ciclism din 2019, iar în 2024 retailerul a anunțat extinderea parteneriatului cu încă 5 ani. În cadrul acestui parteneriat, Auchan susține Turul României, ca partener principal și co-organizator, alături de Federația Română de Ciclism și parteneri instituționali. 

Despre Auchan România 

La 20 de ani de la deschiderea primului hipermarket pe plan local, Auchan România are în portofoliu peste 500 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 9 hipermarketuri ATAC Hiper Discount & un ATAC Super Discount, 10 supermarketuri clasice, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 70 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.

Victor Ponta, apariție-surpriză la evenimentul unde PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. De ce a venit
