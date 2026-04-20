USR rămâne alături de Ilie Bolojan

Dominic Fritz a anunţat într-o conferință de presă, susținută luni seară, că USR va rămâne alături de premierul Ilie Bolojan „în această luptă”.

El acuză PSD-ul că a dat impresia „că se bucură să distrugă ceva și să declanșeze una din cele mai grave crize politice în istoria României” și asta într-un „moment de gravă criză economică și geo-politică”.

„Au spus că este un moment al adevărului, dar adevărul este că am auzit cam multe minciuni astăzi. Nu PSD este victima atacurilor, că nu USR sau PNL sau UDMR au votat o moţiune împotriva unui ministru al PSD. (…) Deciziile în această coaliţie s-au luat împreună, în consens şi chiar au fost multe decizii care au întârziat tocmai pentru că am aşteptat ca şi PSD să fie de acord. PSD a fost de acord că creştem taxe, dar când am ajuns în momentul în care instituţiile statului trebuie să se reformeze, în acest moment dezertează”, a precizat Dominic Fritz, după ce PSD a anunţat că retrage sprijinul politic premierului Ilie Blolojan.



97,7% dintre cei 5.000 de membri ai organizațiilor județene și ai Consiliului Politic Național al PSD au votat la referendumul intern „pentru” retragerea sprijinului politic lui Bolojan, iar 2,3% au votat „împotrivă”.

„E ca o pisică care se uită în oglindă şi vede un leu”

Președintele USR a mai spus că PSD a declanşat această criză „nu în favoarea sau pentru români”, ci „strict în interesul propriu”. El arată că „miza” pentru PSD este faptul că nu mai are acces la marile programe care implică sume mari de bani, precum SAFE.

„Urmează să semene contracte pentru 16 miliarde de euro pentru programul Safe, din care o bună parte din bani vor rămâne în România și vor crea locuri de muncă. Sunt peste 10 miliarde de euro, bani din PNRR în joc, reforme care trebuie făcute în instituțiile statului. Pare că ”miza” pentru PSD este faptul că au pierdut controlul asupra acestor sume de bani”, a mai adăugat el.

Fritz spune că PSD-ul nu mai este acel partid mare care guverna singur.

„PSD se minte singur crezând că încă este acel partid mare care poate să decidă singur toată soarta României. E ca o pisică care se uită în oglindă şi vede un leu. PSD trebuie să se obişnuiască cu gândul că poate să guverneze doar în coaliţii”, a mai afirmat el.

Ilie Bolojan nu demisionează

De asemenea, Ilie Bolojan a anunțat că nu demisionează, chiar dacă a pierdut sprijinul politic al PSD. Afirmațiile au fost făcute la două ore după ce PSD i-a retras sprijinul politic. În aceste condiții, potrivit informațiilor Libertatea, până la ședința de Guvern de joi, 23 aprilie, cei 6 miniștri social-democrați își vor da demisia. Anunțul va fi făcut cel mai probabil miercuri, 22 aprilie.

„Am luat act de decizia complet greșită și iresponsabilă a PSD față de România, nu față de o persoană. Din vara anului trecut, am format o coaliție pe baza unui program de redresare. Ceea ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanțelor țării noastre, înseamnă aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect față de cetățenii țării noastre. În toată această perioadă, toate deciziile care au fost luate au fost conform programului de guvernare, au fost asumate de către toate partidele și este total anormal să încerci să fii doar parte la decizie, dar să fugi în totalitate cu lașitate de răspunderea deciziilor pe care le ai. Ceea ce s-a întâmplat arată că PSD nu este de acord cu aceste principii”, a afirmat Bolojan la sediul PNL.

El a adăugat că: „În aceste condiții, având în vedere responsabilitatea pe care o am și o avem față de țara noastră, vom continua să asigurăm guvernarea țării noastre în așa fel încât să trecem cu bine peste această perioadă complicată pentru țara noastră”.

