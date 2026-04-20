Premierul ungar în exercițiu, Viktor Orban, aflat la putere de 16 ani, a anunțat anul trecut retragerea Ungariei din CPI, după ce l-a primit la Budapesta pe omologul său israelian Benjamin Netanyahu și s-a arătat dispus să-l găzduiască și pe liderul autocrat rus Vladimir Putin. Ori atât Netanyahu, cât și Putin sunt vizați de mandate de arestare emise de CPI sub acuzații de crime de război. Ungaria ar trebui să iasă din CPI pe 2 iunie.

Dar, după victoria categorică obținută în alegerile parlamentare din 12 aprilie, Peter Magyar și-a anunțat imediat intenția ca Ungaria să nu părăsească CPI. Cu toate acestea, conform unui comunicat difuzat de partea israeliană, Magyar l-a invitat pe Netanyahu la Budapesta pe 23 octombrie pentru a participa la marcarea a 70 de ani de la revolta antisovietică din 1956.

Întrebat luni despre o posibilă contradicție, Magyar a precizat că i-a invitat la Budapesta pe toți liderii cu care a avut convorbiri telefonice. „Dacă o țară este membră a Curții Penale Internaționale și o persoana căutată intră pe teritoriul său, atunci acea persoana trebuie reținută”, a adăugat liderul conservator proeuropean ungar, după prima ședință a grupului său parlamentar.

„Nu trebuie să spun totul la telefon. Presupun că fiecare șef de stat și de guvern este familiarizat cu aceste legi”, a subliniat el.

Magyar a mai declarat că echipa sa a analizat posibilitatea ca să oprească procesul de retragere și să nu mai iasă din CPI pe 2 iunie.

Liderul Tisza a anunțat totodată că sesiunea inaugurală a Adunării Naționale va avea loc în weekendul 9 – 10 mai, în timpul căreia va depune jurământul.

Peter Magyar a câștigat alegerile în pofida unui amestec masiv al Kremlinului pentru susținerea lui Viktor Orban, care a jucat un rol de cal troian pentru Rusia în UE și NATO. Vladimir Putin nu a reacționat nici până acum în legătură cu victoria lui Peter Magyar, dar purtătorul său de cuvânt a spus că Moscova și-ar dori să mențină „un dialog” cu viitoarea conducere de la Budapesta.

