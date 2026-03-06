Audi lansează un brand auto electric pentru China. Vanzările spun ca produsul este un eșec

Eșec neașteptat pentru E5 Sportback în China: ADN-ul tehnologic SAIC nu a salvat modelul

Acest lucru este oarecum surprinzător. După ce în septembrie anul trecut, 2025, s-a raportat că „AUDI”, noua marcă Audi pentru China, abia se descurcă cu precomenzile pentru primul său model, numit E5 Sportback, șase luni mai târziu situația s-a schimbat complet. Vânzările pe cea mai mare piață auto din lume sunt slabe. Și acum se ia măsuri.

Fără logo-ul cu patru inele, dar plin de ADN-ul tehnologic chinezesc al partenerului SAIC, E5 Sportback ar fi trebuit să aducă schimbarea pe cea mai importantă piață auto din lume. Dar, la mai bine de șase luni de la lansarea pe piață, !schimba aici – domnește deziluzia.

AUDI: o scădere la 420 de mașini pe lună

Conform „Handelsblatt”, care se bazează pe datele Carnews China, joint-venture-ul a vândut doar 7070 de vehicule de la lansarea din vara trecută.

Bilanțul pentru începutul anului 2026 este deosebit de amar: în ianuarie, doar 420 de clienți de pe imensa piață chineză au optat pentru modelul futurist Sportback.

În mod normal, în China, modelele electrice de succes se vând adesea în zeci de mii de exemplare pe lună. Pentru o marcă care are pretenții premium și a dezvoltat special o nouă identitate pentru a satisface gusturile locale, acest lucru echivalează cu un dezastru.

Reacția Audi: război al reducerilor în loc de prețuri premium

Interiorul mașinii E5 Sportback creată in colaborare dintre Audi și SAIC, Foto: Audi

Audi și SAIC reacționează acum așa cum cere piața chineză în acest moment: cu reduceri agresive de preț. Pentru a mișca stocurile și a stimula vânzările, E5 Sportback va fi oferit până la sfârșitul lunii martie cu o reducere de 30.000 de yuani (aproximativ 3700 euro).

Acest lucru reduce prețul de pornire la 205.900 de yuani, adică aproximativ 25.500 de euro. Pentru un Sportback electric mare cu gene Audi (chiar dacă fără inele), acesta este un preț competitiv la care noi, în Europa, putem doar să visăm.

Pentru o perioadă de 5 ani, finanțarea este fără dobândă. Alternativ, AUDI oferă o finanțare cu dobândă redusă pe o perioadă de 7 ani (însă numai cu o subvenție redusă pentru taxa de achiziție de 10.000 de yuani).

Cum arată viitorul pentru AUDI in China?

Spatele modelului E5 Sportback de la marca AUDI, exclusiv China, Foto: Audi

Vechile probleme rămân. Cu noua poziționare de preț, E5 se aruncă direct în gura lupului. Acum se situează la același nivel de preț cu Zeekr 007 GT din grupul Geely și chiar subminează ușor actuala superstar a scenei tehnologice chineze, limuzina Xiaomi SU7.

Problema este că, în timp ce Xiaomi și Zeekr sunt percepute ca fiind moderne, extrem de digitale și „native”, AUDI E5 trebuie să demonstreze încă că, în ciuda platformei avansate digitalizate (ADP), nu este doar un vechi european într-o nouă înfățișare.

Pe hârtie, mașina în sine nu ar trebui să fie o problemă. E5 se bazează pe platforma ADP menționată, care promite tehnologie de 800 de volți și timpi de încărcare rapizi. Datele de performanță sunt impresionante:

Putere: 220 kW până la 579 kW

Dimensiuni baterie: 76, 83 și 100 kWh

Autonomie (CLTC): 618 până la 773 kilometri

Sunt specificații cu care nu trebuie să te ascunzi. Dar în războiul prețurilor din China, în care chiar și jucătorii consacrați suferă pierderi, situația rămâne dificilă pentru mărcile europene – cu sau fără vechiul emblemă a mărcii. În curând, Audi vrea să revină în China cu SUV-ul E7X. Va fi interesant de urmărit dacă AUDI va reuși să se întoarcă pe calea succesului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE