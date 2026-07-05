În iunie, microbiștii au migrat masiv către cele două canale ale grupului Intact, deoarece pe televiziunile de sport consacrate nu au mai avut ce urmări.

Campionatul Mondial de Fotbal din Statele Unite, Canada și Mexic a acaparat atenția pasionaților de fotbal în luna iunie, lăsând televiziunile specializate de sport aproape fără telespectatori.

Audiența Digi Sport 1, liderul nișei televiziunilor de sport, s-a prăbușit de la 79.120 de telespectatori pe minut, în luna mai, la 27.850 în iunie, pierzând 51.270 de telespectatori, conform măsurătorilor Kantar Media. Scăderea ratingului este de 64,8%. Televiziunea ocupă locul 18 în clasamentul național de audiență, după ce în luna mai se afla pe poziția a șaptea. Digi Sport 1 este deținută de DIGI România.

Prima Sport 1, televiziunea controlată de Clever Media Network, companie din cadrul grupului Clever, a pierdut 17.220 de telespectatori într-o singură lună, o scădere semnificativă pentru un canal de nișă. Astfel, de la o medie de 21.180 de telespectatori pe minut în luna mai, Prima Sport 1 a ajuns la doar 3.960 în iunie. O scădere de 81,3%!

Eurosport 1 și Eurosport 2, care au difuzat în ultima parte a lunii mai turneul de Grand Slam de la Roland Garros, au înregistrat, la rândul lor, scăderi în iunie, audiența diminuându-se cu 24%, respectiv 35,5%. Proprietarul rețelei Eurosport este Warner Bros. Discovery.

Cota cumulată de piață a celor 10 televiziuni de sport monitorizate de Kantar Media a fost de 2,7% în iunie, la nivel național, adică la jumătate față de luna mai (5,47%). Cu alte cuvinte, doar 2,7% dintre românii care s-au uitat la televizor în cursul lunii iunie au ales unul dintre cele 10 canale de sport, dintr-un total de 80 de televiziuni monitorizate.

TVR Sport, canalul televiziunii publice, nu mai figurează în sondajele de audiență realizate de Kantar Media.

Audiențele generale ale televiziunilor de sport la nivel național – iunie 2026

Cifrele reprezintă media telespectatorilor pe minut pentru fiecare televiziune, în cursul lunii iunie 2026, la nivel național

Televiziunea Numărul de telespectatori pe minut DigiSport 1 27.850 DigiSport 2 11.420 Eurosport 1 10.070 Pro Arena 6.480 Eurosport 2 4.410 Prima Sport 1 3.960 DigiSport 3 3.580 DigiSport 4 2.680 Prima Sport 2 1.420 Prima Sport 3 1.020

Sursa: Kantar Media

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