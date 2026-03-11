După prima zi de audieri, procurorul Codrin Miron a primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, din partea Secţiei pentru procurori a CSM pentru funcţia de şef al DIICOT.
Astăzi, Secţia pentru procurori din CSM îi audiază pe actualul procuror general Alex Florența, propus adjunct la DIICOT, dar și pe Gil-Julien Grigore Iacobici, propus tot adjunct la DIICOT.
Calendarul următoarelor zile de audieri:
- 12 martie: ora 10:30 – interviul procurorului Cristina Chiriac pentru funcţia de procuror general al României, ora 13:00 – interviul procurorului Marius Voineag pentru funcția de adjunct al procurorului general al României
- 16 martie, ora 14.00, va avea loc audierea procurorului Viorel Cerbu, propus șef al DNA
- 17 martie: ora 10:30 – interviul procurorului Marinela Mincă pentru funcția de adjunct al DNA, ora 13:00 – interviul procurorului Marius Ștefan pentru funcția de adjunct al DNA.
Avizul CSM este consultativ, decizia finală revenindu-i preşedintelui Nicuşor Dan.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.