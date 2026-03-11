După prima zi de audieri, procurorul Codrin Miron a primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, din partea Secţiei pentru procurori a CSM pentru funcţia de şef al DIICOT.

Astăzi, Secţia pentru procurori din CSM îi audiază pe actualul procuror general Alex Florența, propus adjunct la DIICOT, dar și pe Gil-Julien Grigore Iacobici, propus tot adjunct la DIICOT.

Calendarul următoarelor zile de audieri:

12 martie: ora 10:30 – interviul procurorului Cristina Chiriac pentru funcţia de procuror general al României, ora 13:00 – interviul procurorului Marius Voineag pentru funcția de adjunct al procurorului general al României

16 martie, ora 14.00, va avea loc audierea procurorului Viorel Cerbu, propus șef al DNA

17 martie: ora 10:30 – interviul procurorului Marinela Mincă pentru funcția de adjunct al DNA, ora 13:00 – interviul procurorului Marius Ștefan pentru funcția de adjunct al DNA.

Avizul CSM este consultativ, decizia finală revenindu-i preşedintelui Nicuşor Dan.

