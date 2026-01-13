Dinamica piețelor de metale prețioase este alimentată de două crize majore. În Iran, protestele în desfășurare au escaladat semnificativ, generând victime și intensificând schimburile de amenințări între Teheran și Washington.

În paralel, în Statele Unite, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, se confruntă cu o anchetă privind renovarea sediului băncii centrale, amplificând tensiunile prin acuzații publice de presiuni politice din partea președintelui Donald Trump.

Aceste evenimente au determinat investitorii să se îndrepte spre active de tip „refugiu”, precum aurul și argintul.

„Mișcarea actuală face parte dintr-un ciclu ascendent mai amplu. Dacă tendințele globale se mențin și problemele sistemelor monetare se adâncesc, prețul aurului de investiție ar putea atinge 10.000 de dolari pe uncie până la finalul acestui ciclu”, a explicat Victor Dima, manager Trezorerie la Tavex România.

O astfel de creștere într-un interval scurt este rară și indică o reacție colectivă a piețelor la incertitudinile globale. Analiștii prevăd că acest trend ar putea continua, reflectând interesul sporit pentru metalele prețioase pe termen lung.

„Aurul și argintul rămân principalele opțiuni pentru investitorii care caută siguranță într-un mediu volatil”, subliniază specialiștii Tavex.

