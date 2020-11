Informaţiile colectate nu iau în calcul un caz de COVID-19 înregistrat în Sydney după termenul limită de sâmbătă seară şi care va fi inclus în statistica pentru ziua următoare, a relatat agenţia de presă australiană AAP.

Ministrul Sănătăţii, Greg Hunt, a transmis pe twitter un mesaj de mulțumire personalului medical și populației.

Zero community transmission cases today – Australia wide. The first national zero community transmission day since June 9.



Thank you to all of our amazing health & public health workers & above all else, the Australian people. pic.twitter.com/jYuFO54mHj