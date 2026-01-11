Donald Trump avertizează Cuba și spune că SUA ar putea opri livrările de petrol și bani

Președintele american Donald Trump a avertizat, duminică, că SUA ar putea opri complet livrările de petrol şi bani către Cuba, dacă aceasta nu încheie un acord cu Washingtonul.

„NU VOR MAI AJUNGE PETROL SAU BANI ÎN CUBA – Zero! Le sugerez cu tărie să încheie un acord, ÎNAINTE SĂ FIE PREA TÂRZIU”, a scris Trump pe platforma sa de socializare Truth Social.

Cum poate afecta criza din Venezuela situația economică din Cuba

Liderul de la Casa Albă a subliniat că economia Cubei s-a bazat ani la rând pe sprijinul Venezuelei.

„Cuba a trăit, timp de mulţi ani, din cantităţi mari de PETROL şi BANI din Venezuela”, a declarat acesta. Trump a mai adăugat că, după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forţele americane, Cuba este „gata să cadă”.

„Nu cred că este nevoie de nicio acţiune. Se pare că se prăbuşeşte”, a spus Trump, citat de Reuters. El a subliniat că veniturile Cubei proveneau aproape exclusiv din petrolul venezuelean, iar în prezent acestea ar fi dispărut complet. „Nu ştiu dacă vor rezista”, a conchis preşedintele american.

Donald Trump a semnat de urgență un decret pentru protejarea activelor venezuelene din SUA

Președintele Donald Trump a semnat un decret de „urgență națională” care creează un Fond de Depunere pentru activele venezuelene din SUA, mai exact conturi și venituri din petrol. Acestea vor fi gestionat de guvernul american, protejându-le de confiscări/litigii ca proprietate suverană, fără a deveni bunuri americane.

În aceeași zi, Trump s-a întâlnit cu liderii marilor companii petroliere americane, pe care i-a îndemnat să investească masiv în exploatarea zăcămintelor de petrol din Venezuela – estimate de OPEC la peste 300 de miliarde de barili, depășind rezervele Arabiei Saudite și ale Iranului –, oferindu-le garanții de „securitate totală” sub supravegherea strictă a guvernului SUA, care va decide accesul la resurse.

Deși președintele a subliniat că orice operațiune va fi realizată fără intervenție militară, liderii din industrie nu au oferit angajamente ferme, conform surselor Reuters, în contextul provocărilor logistice și politice.

