Într-un ordin executiv, Trump a afirmat că „politicile, practicile și acțiunile Guvernului Cubei constituie o amenințare neobișnuită și extraordinară” la adresa securității naționale și a politicii externe a Statelor Unite.

Ordinul prevede tarife de represalii asupra produselor vândute în SUA provenite din „orice altă țară care vinde direct sau indirect ori furnizează în orice alt mod petrol Cubei”.

Donald Trump: Cuba are acțiuni care amenință SUA, precum alianțe cu Rusia, Hamas, Hezbollah

Documentul nu precizează în mod explicit ce noi tarife vor fi impuse. Mai degrabă, dacă se constată că o țară vinde petrol Cubei, secretarii Comerțului, Afacerilor Externe, Trezoreriei și Securității Interne, precum și reprezentantul comercial al SUA vor decide dacă trebuie impuse tarife suplimentare asupra bunurilor importate în Statele Unite din acele țări. Președintele va stabili ulterior nivelul acestor tarife.

În ordinul său, Donald Trump a declarat că „guvernul Cubei a întreprins acțiuni extraordinare care dăunează și amenință Statele Unite”, menționând ceea ce a numit alianțe cu Rusia, China, Iran, Hamas și Hezbollah.

Pe covorul roșu de la Kennedy Center, înaintea premierei documentarului „Melania”, Trump i-a spus Selinei Wang de la ABC News că nu încearcă să sufoce economia țării.

„Cuba este o națiune în declin și trebuie să-ți pară rău pentru Cuba. Au tratat oamenii foarte rău. Avem mulți cubano-americani care chiar au fost tratați foarte rău și care probabil și-ar dori să se întoarcă. Cred că Cuba nu va putea supraviețui”, a spus el.

Anterior, la același eveniment, secretarul Comerțului, Howard Lutnick, a declarat că noul ordin are ca scop asigurarea respectării politicii externe a SUA.

„Președintele vrea să se asigure că politica sa externă este susținută de toți aliații și toți prietenii noștri și de aceea vrea să fie clar ce ar trebui să facă aliații și prietenii noștri”, a spus Lutnick.

„Cred că explică acest lucru foarte clar și foarte atent, iar apoi aliații noștri pot înțelege ce vrea să facă. Iar, așa cum ați văzut în cazul tuturor tarifelor sale, rezultatele ajung să fie rezonabile și de bun-simț. Așa că mă aștept la același lucru și aici, rezonabil și de bun-simț”, a continuat Howard Lutnick.

Donald Trump, mai multe avertismente la adresa guvernului cubanez: E gata să cadă

Anunțul vine în contextul în care Curtea Supremă ar putea pronunța în orice moment o decizie privind legalitatea utilizării de către administrație a puterilor de urgență pentru impunerea tarifelor.

Măsura lui Trump vine și după ce președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a clarificat că țara sa continuă să trimită petrol Cubei. Președintele SUA și Sheinbaum au discutat telefonic joi, conversație pe care Trump a descris-o drept „foarte productivă”, axată pe „frontieră, oprirea traficului de droguri și comerț”.

Trump a emis, de asemenea, numeroase avertismente în ultimele săptămâni la adresa guvernului cubanez, în urma capturării de către SUA a liderului venezuelean înlăturat, Nicolas Maduro.

„Acum, nu vor mai avea acești bani. Nu vor mai primi venituri”, a spus Trump pe 7 ianuarie, referindu-se la legăturile economice dintre regimul venezuelean și Cuba.

Anterior, Trump declarase că Cuba este „gata să cadă”. „Cuba pare că este gata să cadă. Nu știu cum, dacă vor reuși să reziste, dar Cuba nu mai are acum niciun venit”, a spus Trump pe 4 ianuarie.

„Își luau toate veniturile din Venezuela, din petrolul venezuelean. Nu mai primesc nimic. Și Cuba este, literalmente, gata să cadă. Iar mulți cubano-americani extraordinari vor fi foarte fericiți de acest lucru”, a încheiat președintele american.

Aceste comentarii ale lui Donald Trump veneau la o zi după capturarea președintelui Nicolas Maduro și a soției sale, sub acuzații de narcoterorism.

După circa o săptămână, Trump a îndemnat Cuba să încheie un acord cu SUA pentru petrol și bani, „până nu e prea târziu”.

„Măicuța Beatrice”, falsa clarvăzătoare care s-a îmbogățit din descântece și dezlegări de blesteme. Lucrare de „împăcare” a unui cuplu, taxată cu aproape 90.000 de euro
Cătălin Cherecheș „forțează" poarta pușcăriei cu o hotărâre a Înaltei Curți. Judecătorii: „Deciziile instanței supreme nu sunt legi"
Exclusiv
Știri România 10:00
Cătălin Cherecheș „forțează” poarta pușcăriei cu o hotărâre a Înaltei Curți. Judecătorii: „Deciziile instanței supreme nu sunt legi”
O fostă concurentă de la „Chefi la cuțite" a murit. Chef Ștefan Popescu îi dăduse cuțitul de aur în 2025
Știri România 09:49
O fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” a murit. Chef Ștefan Popescu îi dăduse cuțitul de aur în 2025
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Adevarul.ro
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
„Rămâne Kopic la Dinamo dacă ia titlul?”. Răspunsul clar al lui Andrei Nicolescu
Fanatik.ro
„Rămâne Kopic la Dinamo dacă ia titlul?”. Răspunsul clar al lui Andrei Nicolescu
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Magda Pălimariu, primele declarații despre divorțul de Piticu de la Simplu. Puțin au știut despre căsătoria lor. „Nu este o experiență ușoară"
Stiri Mondene 10:45
Magda Pălimariu, primele declarații despre divorțul de Piticu de la Simplu. Puțin au știut despre căsătoria lor. „Nu este o experiență ușoară”
Cum mai plătește Cătălin Măruță școala la care merge Eva Măruță, după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „De unde ai tu bani?"
Stiri Mondene 09:42
Cum mai plătește Cătălin Măruță școala la care merge Eva Măruță, după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „De unde ai tu bani?”
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
ObservatorNews.ro
Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Libertateapentrufemei.ro
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Doliu imens la ANTENA 1. S-a stins INTR-UN ACCIDENT GROAZNIC. Confirmarea a venit ACUM
Redactia.ro
Doliu imens la ANTENA 1. S-a stins INTR-UN ACCIDENT GROAZNIC. Confirmarea a venit ACUM
Răsturnare de situație în cazul tragediei din Timiș. Microbuzul nu avea sistem de asistență
KanalD.ro
Răsturnare de situație în cazul tragediei din Timiș. Microbuzul nu avea sistem de asistență

Nicușor Dan s-a răzgândit în privința șefilor SRI și SIE: „Cel mai bine este să fie din afara partidelor"
Politică 10:16
Nicușor Dan s-a răzgândit în privința șefilor SRI și SIE: „Cel mai bine este să fie din afara partidelor”
Cristian Tudor Popescu a remarcat că Nicușor Dan nu îl susține pe Ilie Bolojan: „Poate îl va sacrifica"
Politică 09:33
Cristian Tudor Popescu a remarcat că Nicușor Dan nu îl susține pe Ilie Bolojan: „Poate îl va sacrifica”
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Cristela Georgescu câștigă procesul cu ANRP. Statul român, obligat să deblocheze despăgubirile cerute de familia soției liderului suveranist
Fanatik.ro
Cristela Georgescu câștigă procesul cu ANRP. Statul român, obligat să deblocheze despăgubirile cerute de familia soției liderului suveranist
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool
Spotmedia.ro
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool