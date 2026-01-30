Într-un ordin executiv, Trump a afirmat că „politicile, practicile și acțiunile Guvernului Cubei constituie o amenințare neobișnuită și extraordinară” la adresa securității naționale și a politicii externe a Statelor Unite.

Ordinul prevede tarife de represalii asupra produselor vândute în SUA provenite din „orice altă țară care vinde direct sau indirect ori furnizează în orice alt mod petrol Cubei”.

Donald Trump: Cuba are acțiuni care amenință SUA, precum alianțe cu Rusia, Hamas, Hezbollah

Documentul nu precizează în mod explicit ce noi tarife vor fi impuse. Mai degrabă, dacă se constată că o țară vinde petrol Cubei, secretarii Comerțului, Afacerilor Externe, Trezoreriei și Securității Interne, precum și reprezentantul comercial al SUA vor decide dacă trebuie impuse tarife suplimentare asupra bunurilor importate în Statele Unite din acele țări. Președintele va stabili ulterior nivelul acestor tarife.

În ordinul său, Donald Trump a declarat că „guvernul Cubei a întreprins acțiuni extraordinare care dăunează și amenință Statele Unite”, menționând ceea ce a numit alianțe cu Rusia, China, Iran, Hamas și Hezbollah.

Pe covorul roșu de la Kennedy Center, înaintea premierei documentarului „Melania”, Trump i-a spus Selinei Wang de la ABC News că nu încearcă să sufoce economia țării.

„Cuba este o națiune în declin și trebuie să-ți pară rău pentru Cuba. Au tratat oamenii foarte rău. Avem mulți cubano-americani care chiar au fost tratați foarte rău și care probabil și-ar dori să se întoarcă. Cred că Cuba nu va putea supraviețui”, a spus el.

Anterior, la același eveniment, secretarul Comerțului, Howard Lutnick, a declarat că noul ordin are ca scop asigurarea respectării politicii externe a SUA.

„Președintele vrea să se asigure că politica sa externă este susținută de toți aliații și toți prietenii noștri și de aceea vrea să fie clar ce ar trebui să facă aliații și prietenii noștri”, a spus Lutnick.

„Cred că explică acest lucru foarte clar și foarte atent, iar apoi aliații noștri pot înțelege ce vrea să facă. Iar, așa cum ați văzut în cazul tuturor tarifelor sale, rezultatele ajung să fie rezonabile și de bun-simț. Așa că mă aștept la același lucru și aici, rezonabil și de bun-simț”, a continuat Howard Lutnick.

Donald Trump, mai multe avertismente la adresa guvernului cubanez: E gata să cadă

Anunțul vine în contextul în care Curtea Supremă ar putea pronunța în orice moment o decizie privind legalitatea utilizării de către administrație a puterilor de urgență pentru impunerea tarifelor.

Măsura lui Trump vine și după ce președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a clarificat că țara sa continuă să trimită petrol Cubei. Președintele SUA și Sheinbaum au discutat telefonic joi, conversație pe care Trump a descris-o drept „foarte productivă”, axată pe „frontieră, oprirea traficului de droguri și comerț”.

Trump a emis, de asemenea, numeroase avertismente în ultimele săptămâni la adresa guvernului cubanez, în urma capturării de către SUA a liderului venezuelean înlăturat, Nicolas Maduro.

„Acum, nu vor mai avea acești bani. Nu vor mai primi venituri”, a spus Trump pe 7 ianuarie, referindu-se la legăturile economice dintre regimul venezuelean și Cuba.

Anterior, Trump declarase că Cuba este „gata să cadă”. „Cuba pare că este gata să cadă. Nu știu cum, dacă vor reuși să reziste, dar Cuba nu mai are acum niciun venit”, a spus Trump pe 4 ianuarie.

„Își luau toate veniturile din Venezuela, din petrolul venezuelean. Nu mai primesc nimic. Și Cuba este, literalmente, gata să cadă. Iar mulți cubano-americani extraordinari vor fi foarte fericiți de acest lucru”, a încheiat președintele american.

Aceste comentarii ale lui Donald Trump veneau la o zi după capturarea președintelui Nicolas Maduro și a soției sale, sub acuzații de narcoterorism.

După circa o săptămână, Trump a îndemnat Cuba să încheie un acord cu SUA pentru petrol și bani, „până nu e prea târziu”.

