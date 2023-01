Ploile torenţiale au transformat străzile oraşului în râuri, iar aeroportul din Auckland, cel mai mare din ţară, unde apa ajungea până la glezne în unele terminale, a anunţat că va rămâne închis până sâmbătă la prânz.

În timpul unei conferinţe de presă, primarul Wayne Brown s-a declarat „extrem de întristat“ de descoperirea unui cadavru într-o suburbie. Poliţia nu a confirmat încă dacă decesul a avut legătură cu condiţiile meteorologice.

Imaginile online au arătat oameni prinși în apă de inundații până la talie și salvatori care efectuează evacuări cu caiace.

An update on Auckland CBD flooding by the old railway station #auckland #AucklandWeather pic.twitter.com/iGT1bqIjY1