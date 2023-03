Potrivit guvernatorului regional al Macedoniei de Vest, Giorgos Kasapidis, podul a fost deschis traficului în 1974, iar între 1995 și 2022 nu a fost supus niciunei inspecții serioase.

Acum a fost relevată o fisură mare la a șasea coloană și oxidarea armăturii din ciment.

Acest pod a fost construit de inginerul italian Riccardo Moradi (n. 1902 – d. 1999), cel care a proiectat și podul de la Genova. Neîntreținut timp de 25 de ani, podul s-a prăbușit în 2018, accident care provocat moartea a 43 de persoane.

„Nu vă ascund că, atunci când am preluat conducerea regiunii, în 2019, și am aflat că podul a fost construit de inginerul italian, am fost foarte îngrijorat”, a declarat guvernatorul Giorgos Kasapidis.

Stergios Pitoulis, profesor la Departamentul de Inginerie Civilă de la Universitatea din Birmingham, a declarat „podul Serbion este la cea mai mică rezistență”, iar profesorul Konstantinos Katakalos, de la Universitatea Politehnică Aristotel din Salonic, a subliniat că „daunele sunt impresionante prin intensitatea lor și au fost cauzate în mulți ani, din cauza presiunii puternice, care depășit, pe alocuri, 350 de tone”.

După ce a fost dezvăluită amploarea problemei, până la demararea unor lucrări de întreținere, a fost anunțată o interdicție de circulație pentru toate tipurile de vehicule cu o greutate brută mai mare de 3,5 tone. De asemenea, limita maximă de viteză este stabilită la 40 km/h.

GSP.RO "Mi-au spus că nu este menit să fiu aici, că nu este un job pentru fete". Acum Ana Dumbravă este numărul 1 în lume!

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro OFICIAL! O nouă vacanță de 5 zile pentru români. VESTEA care va bucura angajații

Viva.ro Cum arată acum Ioana Tufaru. Fiica Andei Călugăreanu a apărut la TV schimbată radical. Ce detaliu au observat oamenii

Observatornews.ro Surse: Primele rezultate ale autopsiei în cazul lui Valeriu, tânărul din Vatra Dornei mort după anestezie. Ce au descoperit legiștii

Știrileprotv.ro Moment înfricoșător surprins pe o plajă de un turist. Șarpe „canibal” văzut în timp ce înghite un alt șarpe. Experții avertizează că este un șarpe extrem de periculos pentru oameni | FOTO

FANATIK.RO Cum poți rămâne fără bani pe card. Metoda prin care atacatorii au acces la contul tău bancar

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

Unica.ro Ce au descoperit medicii în plămânii unui copil care acuza tuse persistentă de câteva luni: 'Săracul de el'

HOROSCOP Horoscop 17 martie 2023. Balanțele au șansa de a descoperi cauzele unor probleme cu care se confruntă de mai mult timp

PUBLICITATE Ce e aplicația NABU și cum îi ajută pe copiii ucraineni