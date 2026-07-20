De marți, 21 iulie, ora 07:00 și până joi, 23 iulie, ora 23:00, traficul este închis pentru lucrări de reparații la carosabil.

Autoritățile au instituit deja o rută alternativă de descărcare și reîntoarcere pe autostradă pentru a preîntâmpina blocajele.

„În perioda închiderii circulației pe direcția de deplasare către Constanța participanții la trafic pot folosi următoarea rută de deplasare: A0 km 52+400 – coborâre de pe A0 pe Autostrada A2 calea2 km 13+400 – ieșire de pe A2 în zona km 13+100 și urcare pe A0 în zona km 52+400 – coborâre de pe A0 în zona km 52+800 pe A2 calea 1 km 13+300 – Constanța”, a transmis Direcția Regională de Drumuri și Poduri București.

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