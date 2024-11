Autostrada peste Carpați care ar putea fi scoasă integral la licitație în 2024. Drumul montan de mare viteză, proiectat să fie inaugurat în 5 ani

Proiectul Autostrăzii „Unirii”, pomenit prima dată public în urmă cu 17 ani, bifează astfel o bornă importantă – toate loturile pe cei 308 kilometri ar putea fi scoase la licitațiile pentru proiectare și execuție până la finalul lui 2024.

20 de kilometri de pasaje și tuneluri pe un singur lot

Oficialii Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) au anunțat vineri, 1 noiembrie, că au transmis spre validare către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) documentația pentru proiectarea și execuția lotului 2B Grințieș – Pipirig din tronsonul II (Miercurea Nirajului – Leghin) al A8. Responsabilii ANAP urmează să stabilească parcursul lunii noiembrie termenul-limită pentru depunerea ofertelor în SEAP.

Lotul de 31,5 kilometri va fi construit integral pe teritoriul județului Neamț și este unul dintre cele mai complexe segmente de autostradă proiectate până acum în România.

„Lungimea pasajelor și a tunelurilor este de aproximativ 20 de kilometri, reprezentând aproape 70% din lungimea întregului lot. Va avea 16 tuneluri (cel mai lung de 940 de metri), 60 de poduri și viaducte, două poduri de peste 1.000 de metri lungime (cel mai lung fiind peste râul Bistrița și DN 15 – 1.275 de metri)”, se arată în descrierea făcută proiectului pe pagina de Facebook a Companiei Naționale de Investiții Rutiere.

Termenul de finalizare – sfârșitul anului 2029

Durata de realizare a lotului Grințieș – Pipirig este de 4 ani și 6 luni, din care 14 luni etapa de proiectare și 40 de luni pentru execuție. Dacă statul român reușește, până la mijlocul anului 2025, să semneze contractul cu firma desemnată câștigătoare, atunci tronsonul ar trebui terminat la sfârșitul anului 2029.

Situația este similară pe toată secțiunea Sărățeni (județul Mureș) – Pipirig (județul Neamț) de pe Autostrada „Unirii“ A8.

Ofertele trebuie trimise până la sfârșitul anului 2024

Celelalte trei loturi au fost deja scoase la licitația pentru proiectare și execuție în cursul lunii octombrie, iar societățile interesate să le construiască trebuie să depună oferte până la sfârșitul anului 2024.

Loturi A8 / Sursa: CNIR

Lotul 1C Sărățeni – Joseni (Harghita) (32,4 km). Anunțul pentru licitație fost publicat în SEAP. Termenul pentru depunere ofertelor: 16 decembrie 2024. Termen de realizare – 54 de luni; Lotul 1D Joseni – Ditrău (Harghita) (14,4 km). Anunțul pentru licitație fost publicat în SEAP. Termenul pentru depunere ofertelor: 25 noiembrie 2024. Termen de realizare – 34 de luni; Lotul 2A Ditrău – Grințieș (Neamț) (37,9 km). Anunțul pentru licitație fost publicat în SEAP. Termenul pentru depunere ofertelor: 19 decembrie 2024. Termen de realizare – 54 de luni; Lotul 2B Grințieș – Pipirig (31,5 km). Documentația a fost transmisă, spre validare, către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) vineri, 1 noiembrie 2024. Termen de realizare – 54 de luni.

Tronsonul I Târgu Mureș – Miercurea Nirajului

Autostrada A8 are o lungime totală proiectată de 307,88 de kilometri și se întinde pe 5 secțiuni. Primul tronson este cel între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului. Are o lungime de 24,4 kilometri, a fost câștigat la licitație de constructorul turc Nurol Insaat VE Ticaret, cu un contract semnat în februarie 2024. Proiectarea plus execuția trebuie realizate în 2 ani și 6 luni, iar lucrarea ar trebui finalizată până la sfârșitul anului 2026.

Tronsonul II Miercurea Nirajului – Leghin

În afară de secțiunea cea mai dificilă – de 116 kilometri, tronsonul II din A8 mai include încă două loturi cu profil montan, pe care sunt prevăzute tuneluri și poduri, ducând segmentul la o lungime proiectată de 159,20 kilometri.

Traseul integral al autostrăzii A8 traversează patru județe din Moldova și Ardeal

Primul dintre acestea este lotul 1b Miercurea Nirajului – Sărățeni, cu o lungime de 23,40 kilometri, care trebuie construiți integral pe teritoriul județului Mureș. Procedura de licitație pentru proiectare și execuție a fost lansată în aprilie 2024. Societatea câștigătoare va avea la dispoziție 2 ani și 6 luni pentru proiectare și execuție. Au fost depuse două oferte, din partea firmei turcești Nurol Insaat VE Ticaret și a asocierii Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS (lider) – Infravis SRL (Turcia – România). Pe 11 noiembrie ar putea fi stabilit un câștigător.

Lotul 2c între Pipirig și Vânători Neamț (Leghin), cu o lungime de 19,3 kilometri, a fost scos la licitație în mai 2024. Construcția va avea o durată de 4 ani (12 luni proiectare şi 36 de luni execuție). Până la data-limită au fost depuse trei oferte: Asocierea Danlin XXL (lider) – Intertranscom Impex – Mithras Build (România); Asocierea Özaltın İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (lider) – Infravis (Turcia-România); Asocierea SA & PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade – Euro-Asfalt d.o.o. (România-Bosnia Herţegovina). Autoritățile responsabile ar putea anunța câștigătorul în jurul datei de 20 noiembrie 2024.

Tronsonul III Leghin – Târgu Neamț

După sectorul montan, urmează un tronson construit integral pe teritoriul județului Neamț. Secțiunea între Leghin și Târgu Neamț are o lungime de 29,91 de kilometri și a fost atribuită, în urma licitației, consorțiului SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL, controlat de omul de afaceri băcăuan Dorinel Umbrărescu. Contractul a fost semnat în septembrie 2023, proiectarea și execuția sunt gândite tot pentru 2 ani și 6 luni, motiv pentru care șantierul trebuie închis în prima parte a anului 2026.

Tronsonul IV Târgu Neamț – Lețcani – Ungheni

Cel mai așteptat tronson al autostrăzii A8, la nivelul locuitorilor din partea de est a regiunii Moldova, este cel în lungime de 93,27 de kilometri între localitățile Târgu Neamț și Ungheni (Iași). Pe data de 1 noiembrie 2024 a fost publicată în Monitorul Oficial hotărârea de guvern cu privire la indicatorii tehnico-economici și finalizarea studiului de fezabilitate pe acest tronson. Următorul pas este realizarea caietelor de sarcini și scoaterea loturilor la licitație pentru proiectare și execuție.

Proiectul urmează să fie transferat, până cel târziu la sfârșitul lunii noiembrie, de la CNAIR la CNIR, societatea înființată în cursul anului 2024 și responsabilă cu viitoarele proiecte de infrastructură ale României.

„Ținând cont de importanța strategică a acestui proiect și de așteptările cetățenilor români cu privire la realizarea acestui tronson de autostradă, considerăm că predarea, respectiv preluarea se vor putea realiza în cel mai scurt timp posibil, evitându-se pe cât posibil limita celor 30 de zile.

Echipa CNIR este pregătită din punct de vedere tehnic și administrativ să preia acest proiect de la CNAIR și are capacitatea să accelereze procedurile de lansare a licitației de proiectare și execuție pe toate loturile de pe tronsonul Moțca – Leţcani – Ungheni, așa cum s-a angajat în fața ministrului Transporturilor și a societății civile!”, declară, într-o postate pe Facebook, Cătălin Urtoi, președintele consiliului de administrație al CNIR. Acesta susține că cei 93 de kilometri pot ajunge în procedura de licitație până la sfârșitul anului 2024.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu declara zilele trecute că tronsonul de câmpie al autostrăzii A8, construit aproape integral pe teritoriul județului Iași, va fi gata în 3 ani.

Tronsonul V – Podul de la Ungheni

Ultima secțiune din A8 este podul în lungime de 1,1 kilometri de la Ungheni, care face legătură cu Republica Moldova peste râul Prut. Contractul a fost semnat cu firma Ness Proiect Europe SRL, în septembrie 2024. Sunt disponibile 6 luni pentru proiectare și 18 luni pentru construcție, situație în care podul ar trebui finalizat în toamna anului 2026.

Saga de 17 ani a autostrăzii A8

Faptul că toți cei 307,88 de kilometri din Autostrada Unirii A8 pot fi scoși la licitație pentru proiectare și execuție până la sfârșitul anului 2024 este privit cu scepticism în regiunea Moldovei.

Cauza principală este întârzierea uriașă a proiectului drumului de mare viteză peste Carpați de natură să scoată Moldova din izolare. Au trecut în jur de 17 ani de la prima planșă mediatizată a proiectului. Mai exact, în mai 2007 a fost decis culoarul între Moldova și Ardeal, peste Munții Carpați.

În 2009 a fost semnat primul contract de studiu de fezabilitate, care a rămas doar pe hârtie. În 2012, autostrada a fost introdusă în masterplanul general de transport, dar abia în 2016 a fost definitivat documentul, după multe discuții cu privire la prioritizarea diferitelor proiecte de infrastructură.

Construcția autostrăzii, garantată prin lege

A8 a fost prima autostradă a cărei construcție a fost garantată de lege. Un proiect vizând construirea Autostrăzii Unirii a fost votat de Parlament în 2018 și ratificat de președintele Iohannis în același an.

Pandemia de COVID și, ulterior, războiul din Ucraina au creat un context favorabil dezvoltării A8. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență au fost alocate fonduri pentru capetele autostrăzii, din Moldova și Transilvania, cele aflate în acest moment în curs de construire.

Loturile care au ca termen de finalizare anul 2026 vor fi prinse la finanțare în Programul Operațional Transport 2021-2027. POT beneficiază de o alocare de 9,6 miliarde de euro, din care 4,65 miliarde fonduri europene nerambursabile, pentru dezvoltarea infrastructurii mari de transport rutier, feroviar (inclusiv metrou) și naval a României.

Surse de finanțare suplimentare necesare

Pe de altă parte, nu toată autostrada A8 are în acest moment surse de finanțare bine stabilite, dar responsabilii se arată optimiști că banii vor fi alocați în timp util.

Calculele estimate în acest moment indică un necesar de aproximativ 30 de miliarde de lei pentru secțiunea montană a autostrăzii și încă aproximativ 30 de miliarde de lei pentru restul traseului. Rezultă un total de aproximativ 12 miliarde de euro.

Cătălin Urtoi, președintele consiliului de administrație al CNIR Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

„În perioada 2025-2026 vom mai avea nevoie de bani de proiectare și pentru exproprieri, asta e obligatoriu. Sumele nu sunt mari, pot fi acoperite fără probleme. Din 2027, începe execuția pe zona montană, iar atunci va fi automat etapa a doua a Planului de Transport, 2028-2034, și partea politică sper să negocieze foarte bine la Bruxelles să primim măcar cât am primit pe actualul plan. Întâi dăm drumul la contractele de execuție și apoi vedem de unde luăm banii. Și la A7 s-a început la fel, să știți, nu erau semnate contractele cu Comisia Europeană, dar noi aveam licitațiile pornite. Cred că nu vor putea fi terminate lucrările la A8 cu banii de la buget și de la Comisia Europeană, va fi nevoie și de împrumuturi, dar e ceva normal”, a explicat Cătălin Urtoi.

România trebuie să-și joace bine cărțile la UE

Discuțiile privind bugetul multianual de investiții în infrastructura de transport a Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 vor începe în 2025, sub președinția Poloniei la Consiliul UE, ceea ce ar putea influența alocările financiare pentru România.

„Important este să avem lansate licitațiile de proiectare și execuție cât mai repede, să nu avem contestații și să facem studiile geotehnice cum trebuie, fiindcă studiul de fezabilitate din mai 2019 nu a fost matur, e destul de precar la nivelul sondajelor geotehnice, sunt multe necunoscute la sectorul montan care vor fi rezolvate acum. Niciodată nu am mai ajuns însă atât de departe: nu am avut acord de mediu pe sectorul ieșean, hotărâre de guvern cu indicatorii. Cred că avem un scenariu favorabil”, a declarat, pentru Libertatea, Adrian Covăsnianu, membru al ONG-ului „Moldova Vrea Autostradă”, expert în infrastructură, mobilitate urbană și planificare teritorială.

Specialistul este de părere că sunt posibile „surprize” la lotul montat 2B. „În 54 de luni trebuie făcut și studiile restante, exproprieri, scoateri din circuitul silvic, cocoțarea forezelor la sute de metri, unde nu avem nici drumuri de exploatare…”.

Aglomerație de proiecte de autostrăzi

Expertul consideră că ar putea apărea probleme cu finanțarea în intervalul 2026-2027, când mai multe lucrări de proiectare la lucrări de infrastructură din țară vor fi finalizate și va fi nevoie de finanțări multiple. „Dacă avem flux financiar constant și multianual, în 2028 cred că vom circula pe sectorul ieșean. La cel montan, la capete nu văd surprize, cred că rămânem ambele pe scenariul cu finalizare în 2026, fiindcă există deja finanțare. La podul de la Ungheni s-au cam terminat cele 6 luni de proiectare și ar trebui să înceapă lucrările. Pe secțiunile avansate, cele 6 loturi montane, finalizarea variază de la 2028-2029, dar este posibil și un 2031, dacă ne uităm la ultimul tronson lansat (n.r. – Grințieș-Pipirig)”, a explicat Covăsnianu.

Cătălin Urtoi, acum oficial în CNIR, a făcut parte anterior din asociațiile civice care militează pentru autostrăzi în Moldova. Este de părere că, în acest moment, proiectul autostrăzii A8 este mai greu de stopat decât de continuat: „Sper ca în 5 ani să mergem pe o bună parte din această autostradă. Am 60 de ani, îmi doresc să fie gata la timp ca să fiu în stare să conduc peste munți pe ea”.

