Avizul a fost acordat înainte de termenul prevăzut în contract, deschizând calea pentru o premieră absolută: primele utilaje care vor săpa un traseu de mare viteză în județul Harghita.

Mobilizare masivă în Harghita

Documentația tehnică urmează să fie transmisă în cel mai scurt timp către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) în vederea emiterii oficiale a autorizației de construire. În teren, însă, pregătirile sunt deja într-un stadiu extrem de avansat, constructorii fiind gata să dea drumul motoarelor.

Potrivit secretarului de stat în MTI, Horațiu Cosma, organizarea de șantier este complet finalizată, iar logistica industrială este complet operațională.

„Este o bornă extrem de importantă, deoarece vorbim despre primul şantier care se deschide pe sectorul montan al A8 şi, totodată, despre primul lot de autostradă construit vreodată în judeţul Harghita”, a precizat Horațiu Cosma într-o postare pe rețelele sociale.

În teren, constructorul e pregătit în blocstart cu peste 150 de muncitori în prima etapă, organizarea de şantier e finalizată, cele două staţii de betoane şi cea de asfalt sunt operaţionale, precizează oficialul din MTI.

De asemenea, drumurile de şantier sunt pregătite, un număr de 140 de utilaje fiind gata să înceapă execuţia lucrărilor. Baza nouă de produs grinzi va realiza zilnic câte 3 grinzi lungi de 40 de metri.

Detaliile tehnice ale lotului Joseni – Ditrău

Tronsonul Joseni – Ditrău are o lungime de 14,4 kilometri. Contractul este încredințat unei asocieri transfrontaliere de constructori din România și Bulgaria, care are la dispoziție o perioadă de doi ani (24 de luni) pentru finalizarea efectivă a lucrărilor de execuție.

Pentru a nu depinde de progresul loturilor vecine și a putea fi utilizat imediat după finalizare, proiectul a fost gândit strategic, incluzând soluții tehnice de descărcare temporară.

Proiectul include 18 poduri şi pasaje, 3 ecoducte pentru traversarea în siguranţă a faunei, un nod rutier la Joseni, precum şi o descărcare provizorie la Ditrău, astfel încât tronsonul să poată fi dat în trafic independent de sectorul vecin.

O provocare inginerească de 4 miliarde de euro

Autostrada Unirii A8 reprezintă una dintre cele mai mari priorități de infrastructură ale României, având rolul istoric de a uni regiunea Moldovei cu Transilvania prin rețeaua europeană de transport.

Sectorul montan, care se întinde de la Sovata (județul Mureș) și până la Pipirig (județul Neamț), reprezintă o adevărată piatră de încercare pentru ingineri. Cu o lungime totală de peste 110 kilometri, acest sector are un cost estimat la aproximativ 4 miliarde de euro.

Relieful extrem de accidentat impune lucrări de o complexitate tehnică rar întâlnită în Europa: zeci de viaducte la înălțimi mari, tuneluri săpate în stâncă, consolidări masive de versanți și excavarea a milioane de metri cubi de pământ și rocă.

Deschiderea șantierului de la Joseni – Ditrău reprezintă, practic, testul de maturitate pentru deblocarea celui mai spectaculos proiect rutier al țării.

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