Stadiul actual al lucrărilor

Din cei 122 km ai autostrăzii, 43 km sunt deja funcționali:

  • 13 km între Sibiu și Boița, lotul 1 al autostrăzii a fost deschis în 2022
  • 31 km între Curtea de Argeș și Pitești, lotul 5, finalizat în 2024 și 2025

Lotul 5, între Curtea de Argeş şi Piteşti, a fost finalizat în iunie 2025, cu aproximativ trei luni mai devreme decât termenul iniţial.

Pe lotul 4, care include tunelul cu galeriile gemene Daniela și Alina, lucrările sunt avansate și ar putea fi gata chiar în toamna anului viitor, conform estimărilor Asociației Pro Infrastructură.

Întregul proiect costă circa 2,8 miliarde de euro, fără TVA.

Provocări majore pe loturile 2 și 3

Cele mai problematice sunt loturile 2 și 3, care reprezintă secțiunile cele mai lungi și costisitoare ale proiectului. Conform Europa Libera, lucrările pe aceste porțiuni sunt la un stadiu de sub 7%.

Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructura, susține că termenul oficial de finalizare în 2028 este nerealist, din cauza combinației dintre dificultățile tehnice și blocajele birocratice. Membrii asociației monitorizează constant evoluția lucrărilor pe teren și semnalează întârzierile majore de pe șantiere.

Lotul 2 (Boița-Cornetu, 31,3 km) este construit de asocierea turcă Mapa-Cengiz, la primul lor contract de autostrăzi în România. Valoarea contractului este de aproximativ 850 milioane euro, fără TVA.

Exploziile de la Crevedia. La doi ani de la dezastru dosarul bate pasul pe loc, în timp ce inculpații își văd de afaceri. O victimă, la proces: „Totul e o bătaie de joc”
Recomandări
Exploziile de la Crevedia. La doi ani de la dezastru dosarul bate pasul pe loc, în timp ce inculpații își văd de afaceri. O victimă, la proces: „Totul e o bătaie de joc”

„Pe de o parte, este vorba despre mobilizarea care lasă foarte mult de dorit, în al doilea rând este partea de birocrație care este rezolvată mult mai facil de către firmele care au experiență în România”, a precizat Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură, pentru Europa Liberă.

Lotul 3 (Cornetu-Tigveni, 37,4 km) este realizat de compania italiană Webuild, cu un contract de circa 1,07 miliarde euro, fără TVA.

Deși mobilizarea este mai bună aici, cu 1.200 de muncitori și 250 de utilaje pe șantier, provocările tehnice rămân semnificative.

Termene și perspective

Deși termenul oficial de finalizare pentru întreaga autostradă este 2028, experții consideră acest obiectiv nerealist. Ionuț Ciurea estimează că, într-un scenariu optimist, autostrada nu va fi complet circulabilă înainte de 2030.

Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, afirmă că există semne încurajatoare, precum amenajarea de către antreprenorul turc a unei linii de producție pentru tablierul metalic lângă Sibiu.

Provocări legate de mediu și finanțare

O altă problemă majoră este revizuirea acordului de mediu pentru loturile 2 și 3. 

Ciprian Șoavă, șeful serviciului de autorizare și evaluare a impactului de mediu al ANMAP, a precizat: „În funcție de ce modificări ne vor fi prevezentate, vom decide dacă este necesar să revizuim acordul de mediu sau vom emite o etapă de încadrare pentru aceste modificări”.

Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Recomandări
Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul

Finanțarea proiectului reprezintă o altă provocare. Autostrada Sibiu-Pitești este finanțată din Programul Operațional Transporturi 2021-2027, cu termen de implementare până în 2029. Există riscul ca fondurile să fie epuizate înainte de finalizarea lucrărilor.

Ionuț Ciurea avertizează: „Noi estimăm că prin 2028, banii din Programul european vor fi gata, și dedegeaba Sibiu-Pitești este marea prioritate, pentru că altele importante și ele vor atrage banii între timp”.

Însă Ionel Scrioșteanu susține că există soluții pentru finalizarea acestei autostrăzi.

„Pe de o parte, este o variantă să transferăm fonduri de pe alte domenii, aferente unor proiecte mai în urmă și să ducem spre 100% gradul general de absorbție, prin absorbția ridicată de la Transporturi. Pe de altă parte, va intra în vigoare noul exercițiu financiar european, 2028 – 2034, iar lucrările nefinalizate de pe Sibiu-Pitești ar putea fi transferate acolo.”, a spus secretarul de stat în Ministerul Transporturilor 

Autostrada Sibiu-Pitești rămâne un proiect crucial pentru infrastructura României, dar cu numeroase provocări de depășit. Termenele oficiale par optimiste în fața realităților de pe teren, iar finalizarea integrală a proiectului ar putea întârzia până după 2030.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri Filme şi Seriale: Austin Butler într-un thriller nou, iar Gandalf revine pe marele ecran

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Viva.ro
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
Elle.ro
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
gsp
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
GSP.RO
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
GSP.RO
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
Parteneri
Nunta de poveste a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer: petrecere fastuoasă la Casa Doina, rochie Levintza și o mireasă supranumită mica englezoaică
Libertateapentrufemei.ro
Nunta de poveste a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer: petrecere fastuoasă la Casa Doina, rochie Levintza și o mireasă supranumită mica englezoaică
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Avantaje.ro
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste
Tvmania.ro
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste

Alte știri

Canicula revine în România: Trei județe, sub atenționare cod galben de căldură extremă și maxime de până la 37 de grade
Știri România 10:46
Canicula revine în România: Trei județe, sub atenționare cod galben de căldură extremă și maxime de până la 37 de grade
Tânărul din București care a bătut un livrator nepalez a fost arestat. Bărbatul a fost prins de un polițist care tocmai ieșea din tură
Știri România 10:17
Tânărul din București care a bătut un livrator nepalez a fost arestat. Bărbatul a fost prins de un polițist care tocmai ieșea din tură
Parteneri
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Adevarul.ro
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Fanatik.ro
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Cum a primit Carmen Tănase propunerea de a face parte din juriul „Românii au Talent”. Ce i-a spus fiul ei. „M-am lipit de tavan, am țipat de bucurie”
Stiri Mondene 11:24
Cum a primit Carmen Tănase propunerea de a face parte din juriul „Românii au Talent”. Ce i-a spus fiul ei. „M-am lipit de tavan, am țipat de bucurie”
Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă. Primele semne că mariajul cu Olivia Steer s-ar fi încheiat
Stiri Mondene 11:15
Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă. Primele semne că mariajul cu Olivia Steer s-ar fi încheiat
Parteneri
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Elle.ro
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
Unica.ro
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Parteneri
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
TVMania.ro
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
ObservatorNews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
Ea a fost iubita lui Andi Moisescu înainte să se însoare cu Olivia Steer. E tot o femeie celebră din România. Milionară în euro, ”profă de afaceri”, pilot de raliu, avocat de profesie
Libertateapentrufemei.ro
Ea a fost iubita lui Andi Moisescu înainte să se însoare cu Olivia Steer. E tot o femeie celebră din România. Milionară în euro, ”profă de afaceri”, pilot de raliu, avocat de profesie
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Fenomenele meteo extreme înregistrează o creștere îngrijorătoare în România
Mediafax.ro
Fenomenele meteo extreme înregistrează o creștere îngrijorătoare în România
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Construcțiile pentru care NU va mai fi nevoie de autorizație de construire. Ministrul Dezvoltării a anunțat noua măsură
KanalD.ro
Construcțiile pentru care NU va mai fi nevoie de autorizație de construire. Ministrul Dezvoltării a anunțat noua măsură

Politic

Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Analiză
Politică 10:00
Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Ilie Bolojan a dezvăluit ajutorul militar dat Ucrainei de către România: „Muniție de producție sovietică”
Politică 27 aug.
Ilie Bolojan a dezvăluit ajutorul militar dat Ucrainei de către România: „Muniție de producție sovietică”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe o listă a rușinii
Fanatik.ro
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe o listă a rușinii
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile