Avalanșă de mari dimensiuni, declanșată de doi schiori, în Munții Făgăraș

Salvamont Sibiu a transmis că avalanșa s-a produs în zona „Balcoane”, având o cale de rulare de peste 300 de metri. Masa de zăpadă a pornit din zona superioară și s-a extins până dincolo de chioșcurile de la Bâlea Lac. Din fericire, schiorii au scăpat nevătămați.

„În cursul zilei de astăzi, în Munții Făgăraș, zona Bâlea Lac, s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni, declanșată accidental de doi schiori aflați în zona cunoscută sub denumirea «Balcoane». Avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară și ajungând dincolo de zona chioșcurilor de la Bâlea Lac”, a transmis, vineri, Salvamont Sibiu.

Pentru evitarea unor incidente similare, Salvamont Sibiu recomandă:

verificarea buletinului nivometeorologic înainte de orice activitate montană,

evitarea sporturilor de iarnă la altitudini de peste 1.800 de metri

respectarea traseelor marcate și a indicațiilor salvatorilor montani.

„Salvamont Sibiu monitorizează permanent situația din teren și recomandă prudență maximă în zonele alpine din Munții Făgăraș”.

Meteorologii au emis un buletin de specialitate, valabil până vineri, ora 20.00, care avertizează asupra riscului însemnat de avalanșe în Munții Făgăraș.

„La peste 1800 m: Datorită vântului puternic, zăpada proaspătă, ușoară, de tip pulver, s-a depus în zonele adăpostite în depozite consistente, iar în special în apropierea crestelor s-au format numeroase plăci de vânt la suprafață. Sub acest strat se regăsește un strat de cristale tip cupă, cu care au aderență scăzută și peste care poate aluneca cu ușurință”, precizează ANM.

„Pe pantele înclinate, va exista riscul declanşării unor avalanşe de dimensiuni mici şi medii, care să angreneze zăpada recentă sau plăcile de vânt formate în zona crestelor, atât spontan, dar mai ales la suprasarcini – risc însemnat (3)”, avertizau meteorologii.

