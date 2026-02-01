Distrusă de moartea lui Eddie

Rhea Holmes și soțul ei, Eddie, cu care era căsătorită de 26 de ani, urmau să cumpere o casă modestă în Syracuse, în 2020. La scurt timp însă, Eddie a murit din cauza unei probleme cardiace subite, iar Rhea, în vârstă de 55 de ani, a folosit banii pe care urmau să-i cheltuiască pe casă pentru a-i cumpăra soțului un loc de înmormântare în cimitirul Oakwood, au relatat CBS News și Syracuse.com.

Moartea lui Eddie i-a provocat femeii, care lucra ca asistentă la un spital, o depresie cruntă, ceea ce a dus la pierderea locului de muncă și, în cele din urmă, la evacuarea din locuință – moment în care a început să doarmă lângă mormântul soțului ei.

„Asta am cumpărat”, a declarat Rhea în timp ce stătea în fața mormântului lui Eddie. Nu le-a spus altora că și-a pierdut casa pentru că „nu voia ca oamenii să-și facă griji”.

„Am crezut că voi muri acolo”, a continuat Rhea, referindu-se la cimitir.

„Am fost șocat”

Personalul cimitirului a alertat în cele din urmă poliția locală după ce a observaat că femeia dormea ​​acolo. Ofițerul James Pastorello a auzit despre situație și și-a dat seama că o cunoștea, de fapt, pe Rhea, deoarece o dusese cu mașina la cimitir cu doar câteva zile înainte. Atunci, a presupus că aceasta merge doar pentru a vizita o persoană dragă decedată.

„Am fost șocat”, a declarat Pastorello, în vârstă de 33 de ani. „Când am aflat că dormea acolo, m-a mâhnit cu adevărat.”

Pastorello a decis să ia măsuri, astfel că a închiriat o cameră de hotel pentru Rhea. Apoi a început să contacteze alte persoane din zonă pentru a încerca să-i găsească femeii o locuință permanentă.

„Este uimitor!”

Ajutorul nu a întârziat să apară, iar în cele din urmă, în urma unei strângeri de fonduri, Rhea a obținut o locuință permanentă, astfel încât să poată „începe să-și reconstruiască viața”.

La scurt timp, femeia s-a putut muta într-o casă drăguță, cu un dormitor, casă de 28 de metri pătrați. „Nu mă gândeam decât să trec peste ziua precedentă. Acum pot”, a declarat Rhea.

„Vechea mea casă era atât de aproape de cimitir, iar asta pare un adevărat nou început”, a adăugat femeia, care acum îl numește pe ofițerul Pastorello „îngerul” ei . „Este uimitor. Nu am cuvinte să descriu. Atâția oameni se simt invizibili. A fost suficient ca o singură persoană să se oprească și să-i pese.”

