Precipitații abundente

Astfel până sâmbătă, la ora 22.00, vor fi precipitații în cea mai mare parte a ţării şi local se vor acumula cantităţi de apă de 15-30 l/mp.

La munte vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă consistent (20-50 cm), avertizează meteorologii, iar în zonele deluroase, precum şi în Transilvania şi în Maramureş vor predomina lapoviţa şi ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5-15 cm.

Alerte cod galben și portocaliu de vânt, ninsori şi viscol puternic în mai multe zone. Stratul de zăpadă ajunge la 50 de centimetri, la munte
Cod galben și portocaliu de vreme severă în mai multe regiuni. Foto: meteormania.ro.

Vor fi precipitaţii mixte în Crişana, Banat, iar cu precădere sâmbătă (3 ianuarie) şi în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei. Pe alocuri se va forma polei.

Rafalele de vânt ating 80 km/h

De asemenea, meteorologii anunţă că vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70-80 km/h, local şi temporar viscolind ninsoarea.

„Intensificări ale vântului vor fi şi în zonele joase de relief din Moldova, Dobrogea, iar pe parcursul zilei de vineri (2 ianuarie) şi în Banat, Crişana, nord-estul Munteniei şi pe arii restrânse în Transilvania, cu viteze în general de 40-50 km/h”, mai anunţă meteorologii.

În nord-vest şi centru, trecător şi pe arii restrânse ninsoarea va fi viscolită.

Până vineri (9 ianuarie) temporar vor fi precipitaţii în toate regiunile, iar local cantităţile de apă vor fi însemnate.

Vor predomina ninsorile

ANM a emis şi o avertizare cod galben, pentru intervalul 2 ianuarie, ora 10.30 – 3 ianuarie, ora 10.00.

„În intervalul menţionat, la munte vor fi precipitaţii însemnate cantitativ şi se vor acumula 20-30 l/mp. Vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă de 10-20 cm”, a transmis ANM.

În Carpaţii de Curbură vântul va avea intensificări cu viteze de 70-90 km/h.

O altă avertizare cod galben a fost emisă pentru intervalul 2 ianuarie, ora 10.30 – 3 ianuarie, ora 10.00.

„Vântul va avea intensificări în Banat, Crişana, sudul Moldovei şi pe litoral, cu viteze de 50-70 km/h”, au precizat reprezentanții ANM.

Strat nou de zăpadă

Aceştia anunţă şi cod portocaliu, pentru intervalul 2 ianuarie, ora 10.30 – 3 ianuarie, ora 10.00, în Carpaţii Occidentali, în Carpaţii Meridionali şi în nordul şi centrul Carpaţilor Orientali.

„Vântul va avea intensificări puternice cu viteze de 70-85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 90-120 km/h. Va fi viscol puternic şi vizibilitate redusă sub 50 m. La altitudini de peste 1.500 m în Carpaţii Occidentali se va depune strat de zăpadă, în general de 30-50 cm (echivalent în apă de 20-50 l/mp)”, precizează ANM.

Viscol în Carpații Orientali

O altă avertizare cod galben vizează ziua de sâmbătă, când, în intervalul 10.00 – 22.00, se va înregistra viscol în Carpaţii Orientali şi intensificări ale vântului pe litoral.

„Local în Carpaţii Orientali, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 70-85 km/h, iar temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută. Perioade cu intensificări ale vântului vor fi şi pe litoral, cu viteze de 50-60 km/h”, a transmis ANM.

Artistul s-a căsătorit de Revelion: „Am plâns două minute încontinuu". Imagini emoționante de la nunta din Maldive

Ce spun foile de ceapă despre anul 2026. Tradiția veche care ne arată când plouă și când e secetă
Știri România 10:35
Ce spun foile de ceapă despre anul 2026. Tradiția veche care ne arată când plouă și când e secetă
Cuvântul anului 2025 pe DEX Online: sinecură. „Nu-i de mirare"
Știri România 10:33
Cuvântul anului 2025 pe DEX Online: sinecură. „Nu-i de mirare"
Artistul s-a căsătorit de Revelion: „Am plâns două minute încontinuu". Imagini emoționante de la nunta din Maldive
Stiri Mondene 11:46
Artistul s-a căsătorit de Revelion: „Am plâns două minute încontinuu". Imagini emoționante de la nunta din Maldive
Viviana Sposub și Iustin Chiroiu s-au afișat oficial ca un cuplu. Cine e și cu ce se ocupă iubitul vedetei
Stiri Mondene 11:42
Viviana Sposub și Iustin Chiroiu s-au afișat oficial ca un cuplu. Cine e și cu ce se ocupă iubitul vedetei
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor". Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor". Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro"
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro"
