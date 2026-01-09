„Ca urmare a ninsorilor și vântului din ultimele zile, în Munții Făgăraș, la altitudini de peste 1.800 m, s-au format plăci de vânt de dimensiuni semnificative. De asemenea, au avut loc câteva avalanșe spontane de dimensiuni considerabile. Nu recomandăm deplasarea în zona înaltă fără experiență în asemenea condiții și, bineînțeles, fără echipament adecvat”, a transmis Salvamont Sibiu.

Cea mai importantă avalanşă, una de dimensiuni impresionante, s-a produs în timpul nopţii de joi spre vineri, din cauza acumulărilor importante de vânt.

„A curs practic toată coroana de sub Balcoane, de sub bolovanul de la est de vf Paltinu, până la Hornul Negru, după Steag. Adâncimea coroanei : între 60 si 100cm. Diferența de nivel de rulare: 190-220m; Distanța de rulare 450m; Lungimea zonei de declanșare: 350m; Lărgimea zonei de acumulare: 400m; Zona de acumulare – deasupra lacului, în zona cascadelor de gheață până sub curmatura Balii, în apropierea vechiului refugiu Salvamont” se arată pe pagina de Facebook „Avalanse in Carpati”.

Salvamontiștii au adăugat că a fost una din cele mai mari avalanșe văzute în zona Bâlea în ultimii 5 ani.

Stratul de zăpadă în zona turistică Bâlea Lac, aflată la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, județul Sibiu, depășește acum 1 metru.

Amintim că o altă avalanşă importantă a fost generată pe 2 ianuarie de doi schiori în zona Bâlea Lac.

