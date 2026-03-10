Donațiile și influența în politica americană

Pe 27 februarie 2026, președintele Donald Trump s-a întâlnit cu donatori influenți la complexul său Mar-a-Lago, unde accesul a costat un milion de dolari pe persoană.

Conform datelor Comisiei Electorale Federale analizate de Centrul Brennan, citate de Time, super-PAC-ul lui Trump, MAGA, Inc., a strâns de la alegerile din 2024 peste 300 de milioane de dolari, o sumă record pentru un președinte aflat la al doilea mandat.

Cei mai generoși donatori au fost lideri din industriile criptomonedelor și combustibililor fosili, oameni de afaceri cu contracte guvernamentale și persoane care au beneficiat de numiri administrative sau grațieri prezidențiale.

„Donald Trump și-a folosit funcția de președinție pentru a strânge cel puțin 1,4 miliarde de dolari”, a notat The New York Times, menționând că această sumă ar putea fi chiar mai mare din cauza lipsei de transparență.

Un exemplu notabil este miliardarul chinez Justin Sun, care ar fi achiziționat criptomonede emise de Trump în valoare de peste 90 de milioane de dolari. Ulterior, un proces intentat împotriva lui de către SEC a fost suspendat, conform Bloomberg. Atât Sun, cât și administrația Trump, au negat orice fel de nereguli.

Fuzionarea averii private cu puterea politică

Un alt caz controversat implică Emiratele Arabe Unite, care, potrivit Wall Street Journal, au obținut acces la tehnologie americană avansată după ce un oficial guvernamental din Emirate a achiziționat aproape jumătate dintr-o companie criptografică deținută de familia Trump. Tranzacția le-ar fi adus acestora un câștig de 187 de milioane de dolari.

În plus, rapoartele din august 2025 ale revistei The New Yorker indicau că familia Trump ar fi câștigat 3,4 miliarde de dolari în timpul mandatului său, sumă care a crescut la 4 miliarde de dolari până în ianuarie 2026.

Însă Trump nu este singurul lider politic asociat cu astfel de practici. În campania prezidențială din 2024, ambele partide au depins puternic de donațiile celor mai mari contribuabili. De exemplu, cheltuielile din surse nedivulgate au fost direcționate masiv către susținerea vicepreședintelui democrat Kamala Harris.

Mai mult, membrii Congresului din ambele partide au fost acuzați de utilizarea informațiilor privilegiate pentru câștiguri financiare, iar judecătorii Curții Supreme au acceptat cadouri generoase de la persoane interesate în deciziile lor. „Puține dintre aceste încurcături sunt explicit ilegale”, remarcă experții.

Cei mai miliardari ai lumii

Cele mai recente clasamente ale revistei, dominate de sectorul tehnologic, l-au plasat pe șeful Tesla și SpaceX pe primul loc, cu o avere netă de 839 miliarde de dolari, urmat de cofondatorii Google, Larry Page, cu 257 miliarde de dolari, și Sergey Brin, cu 237 miliarde de dolari.

Cea de-a 40-a ediție anuală a listei Forbes a miliardarilor lumii a adus și debuturi notabile, printre care rapperul Dr. Dre (1 miliard de dolari), cântăreața Beyonce Knowles-Carter (1 miliard de dolari) și Roger Federer (1,1 miliarde de dolari).

Printre cei 390 de nou-veniți s-au numărat și Greg Abel (1 miliard de dolari), succesorul lui Warren Buffett în funcția de director executiv al Berkshire Hathaway, fratele lui Musk, Kimbal Musk (1,4 miliarde de dolari), fost candidat la vicepreședinție, și fosta soție a lui Brin, Nicole Shanahan (1,4 miliarde de dolari).

În total, cei de pe listă au o avere record de 20,1 trilioane de dolari, o creștere de 4 trilioane de dolari față de anul trecut, pe măsură ce averea celor mai bogați oameni din lume continuă să crească.

Lista de anul trecut conținea 3.028 de miliardari. Numărul persoanelor cu averi de peste 100 de miliarde de dolari a crescut la 20, față de 15 în urmă cu un an.

Forbes a estimat că baronul cripto Changpeng Zhao, cunoscut sub numele de CZ, este acum mai bogat decât fondatorul Microsoft, Bill Gates, cu o avere de 110 miliarde de dolari.

Cele mai bogate șase persoane de pe lista miliardarilor sunt toți americani, fondatorul Amazon, Jeff Bezos (224 miliarde de dolari), directorul executiv al Meta, Mark Zuckerberg (222 miliarde de dolari), și cofondatorul Oracle, Larry Ellison (190 miliarde de dolari), ocupând, de asemenea, un loc fruntaș.

Domnul Musk a înregistrat, de asemenea, cea mai mare creștere în dolari, adăugând 497 miliarde de dolari la averea sa.

122 de femei sunt incluse anul acesta în topul miliardarilor

Între timp, Lei Jun, fondatorul companiei chineze de electronice Xiaomi, a pierdut cel mai mult, averea sa scăzând cu 15,6 miliarde de dolari.

Averea netă medie a celor mai bogați miliardari din lume este, de asemenea, mai mare, ajungând la 5,8 miliarde de dolari în medie, față de 5,3 miliarde de dolari anul trecut.

Anul acesta, 89 de persoane au fost eliminate de pe listă, inclusiv antreprenorul și șeful NASA, Jared Isaacman, și dezvoltatorul imobiliar Charles Cohen.

Deși bărbații au dominat în mod tradițional lista, 122 de femei sunt incluse anul acesta, cu o avere netă de 462 de miliarde de dolari.

Cea mai tânără miliardară din lume este moștenitoarea în vârstă de 20 de ani, Amelie Voigt Trejes, o braziliancă al cărei bunic a fondat firma de mașini industriale WEG, a cărei avere este estimată la 1,1 miliarde de dolari.

Cofondatoarea start-up-ului Mercor, care angajează inteligență artificială, este cea mai tânără miliardară, la 22 de ani.

