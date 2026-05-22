Găzduit de centrul expozițional din Poznań (Polonia), congresul Impact 2026 s-a consacrat definitiv drept cel mai important forum tehnologic și geopolitic din Europa Centrală și de Est, adesea supranumit „noul Davos al Estului”. Ediția din acest an a doborât toate recordurile, adunând peste 7.000 de lideri globali, miniștri, bancheri, filosofi contemporani și activiști, pe parcursul a 94 de ore de dezbateri intense desfășurate pe nouă scene interactive.

Dincolo de discuțiile despre inteligența artificială, tranziția verde și economie, Jerzy Wójcik (Sestry.eu) și Zbigniew Jankowski (Platforma diplomatică) au moderat o dezbatere despre securitatea Europei și concluziile dezbaterii pun flancul estic al NATO și România în fața unei realități strategice complet noi.

Filantropul american Alexander Soros, reputatul analist economic britanic Martin Wolf și jurnalista ucraineană Sevgil Musaieva au lansat un avertisment critic pentru liderii europeni: ezitările Statelor Unite pun întreaga Europă, inclusiv țări de pe flancul estic precum România, în fața unei alegeri inevitabile și urgente.

Discuțiile au pornit de la o analiză sângeroasă a ajutorului extern și a modului în care ezitările marilor puteri au transformat frontul din Ucraina într-un măcel prelungit. Sevgil Musaieva, jurnalista care coordonează una dintre cele mai importante publicații din Ucraina, a folosit cuvinte de o claritate devastatoare.

„Occidentul ne-a oferit sprijin atât cât să supraviețuim, dar nu suficient cât să învingem. Ambasada SUA la Kiev a devenit un simplu birou de monitorizare, obsedat de ideea de a nu provoca o escaladare cu Federația Rusă. În realitate, această frică paralizantă a Washingtonului a încurajat Moscova să meargă și mai departe. Din punct de vedere istoric și moral, Ucraina se simte trădată de partenerul american, ale cărui garanții de securitate s-au dovedit a fi condiționate politic.”, a spus șefa Ukrainska Pravda.

Președintele Open Society Foundations, Alexander Soros, a abordat direct problema sprijinului american și a fisurilor din politica externă a Washingtonului. Soros a explicat că, indiferent de jocurile politice interne din SUA, Europa nu își mai permite luxul de a fi un simplu spectator dependent.

„Asistăm la un moment în care dinamica politică din SUA creează incertitudine pentru aliați. Europa trebuie să înțeleagă că securitatea ei nu mai poate fi complet externalizată. Sprijinirea Ucrainei nu este un act de caritate, ci o investiție directă în supraviețuirea ordinii democratice europene. Dacă Washingtonul lasă un gol, este de datoria liderilor europeni să îl umple imediat, prin acțiuni economice și militare ferme.”

Soros nu s-a ferit să arate cu degetul spre administrația de la Washington: „Sunt american și voi spune – cu mențiunea că există și cooperare în domeniul serviciilor de informații și diverse forme de sprijin care continuă – că mi-e rușine că țara mea a abandonat și a trădat în mare măsură Ucraina. Acest lucru va rămâne în istorie ca unul dintre cele mai rușinoase și lașe acte din istoria noastră. Totuși, având în vedere cum ne aflam acum câteva luni, este uimitor că Ucraina se descurcă mai bine pe câmpul de luptă și că poporul său rămâne rezistent. Putin crede că Ucraina nu ar trebui să existe. El consideră că Ucraina, Belarus și alte țări fac parte din mitologia sa rasială rusă – de aceea vrea să răpească copii ucraineni. Dar rezistența poporului ucrainean în fața acestei agresiuni este inspiratoare.”

Mesajul central transmis de la Poznań este că statele europene, în frunte cu cele aflate în proximitatea directă a războiului (Polonia, România, Țările Baltice), au ajuns în punctul în care trebuie să facă o alegere istorică și dureroasă.

„Ucraina reprezintă astăzi linia de demarcație pentru economia mondială. Un eșec în a respinge agresiunea rusă va însemna fragmentarea definitivă a piețelor globale, o explozie a costurilor de securitate pentru toate statele europene și o instabilitate cronică ce va lovi direct în nivelul de trai al cetățenilor. Europa are resursele financiare de a susține acest efort, dar are nevoie de curaj politic pentru a trece la o strategie economică adaptată acestei noi realități.”, a spus celebrul comentator economic de la Financial Times, Martin Wolf.

Statele membre UE vor trebui să sacrifice bugete din zonele sociale sau de infrastructură civilă pentru a finanța înarmarea accelerată, o decizie care va genera tensiuni sociale majore.

Cea mai emoționantă și tăioasă perspectivă a venit din partea jurnalistei Sevgil Musaieva, redactor-șef al publicației Ukrainska Pravda. Musaieva a taxat birocrația și livrările fragmentate de armament, arătând că „timpul” pe care Occidentul îl folosește pentru dezbateri înseamnă distrugere pe front.

„Pentru restul lumii, Ucraina este o temă de dezbatere la conferințe de prestigiu. Pentru noi, este vorba despre supraviețuirea ca națiune. Sprijinul cu țârâita și liniile roșii autoimpuse de teama de a nu provoca Moscova nu au făcut decât să prelungească masacrul. Europa și lumea liberă trebuie să înțeleagă că dacă Ucraina cade, întreaga arhitectură de securitate pe care s-a construit prosperitatea voastră din ultimele decenii se va prăbuși a doua zi.”

Mesajul central transmis de Soros, Wolf și Musaieva de pe scena Impact 2026 este un semnal de trezire pentru statele din proximitatea frontului, inclusiv pentru România. Timpul soluțiilor de compromis a expirat. Fie că vorbim despre înarmare accelerată, independență energetică totală sau susținere financiară masivă, Europa este obligată de realitatea geopolitică din 2026 să aleagă: își apără valorile cu fermitate sau acceptă o nouă eră a sferelor de influență dictate de forța brută.

Ediția din 2026, pe lângă dezbaterile critice privind securitatea, s-a bucurat de prezența unor figuri marcante ale scenei globale, printre care fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau, renumita avocată pentru drepturile omului Amal Clooney și tenismena Simona Halep, invitată specială pentru a vorbi despre reziliență și performanță în condiții de presiune extremă.

Impact 2026 va avea o ediție de gală și la București, pe 29 și 30 septembrie, la Romexpo Exhibition Center & Face Convention Center, în Piața Presei Libere, unde vorbitori de top vor fi actorul american Ryan Reynolds și Anna Lembke, profesoară de psihiatrie la Facultatea de Medicină a Universității Stanford și șefa Clinicii de Diagnostic Dual pentru Medicină în Dependență de la Stanford.

Printre speakeri se va număra, la fel ca la ediția din 2025 și Andrei Bereandă, CEO Ringier România.

