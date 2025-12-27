Reprezentanţii SDN Târgu Jiu intervin cu lame şi autofreze de mare capacitate pentru a menţine circulaţia în condiţii optime pe acest sector de drum. „Nu vă deplasaţi pe sectoarele de drum afectate de fenomene meteo extreme cu autovehiculul neechipat corespunzător pentru iarnă”, este recomandarea drumarilor.

Meteorologii anunţă intensificări temporare ale vântului sâmbătă, în zonele din Moldova, Oltenia şi pe litoral. Viteza vântului va ajunge la 50-70 km/h, iar în Carpaţii Meridionali şi de Curbură se vor înregistra rafale de 70-80 km/h. În zonele înalte, vântul poate atinge 90-120 km/h, viscolind zăpada depusă pe carosabil.

