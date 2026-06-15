Declarațiile generalului Neumann reflectă o schimbare seismică în doctrina militară a Germaniei, țară care sub conducerea cancelarului Friedrich Merz a demarat o campanie masivă de reînarmare, cu scopul de a construi „cea mai puternică armată convențională din Europa”.

Întrebat dacă forțele aliate sunt cu adevărat pregătite pentru un conflict deschis cu Rusia, în contextul în care statele de pe flancul estic – precum Polonia sau țările baltice – se confruntă de luni bune cu provocări constante și atacuri rusești cu drone, Neumann a fost categoric: „Dacă cineva mă sună acum și îmi spune că avem o situație de criză, trebuie să fim pregătiți pe loc – și suntem -, vom intra în luptă cu tot ceea ce avem în Germania, atât forțele aeriene, cât și restul NATO, pentru a ne apăra țara, valorile, populația și alianța”.

Șeful Luftwaffe a ținut să risipească orice dubiu privind o eventuală ezitare a Germaniei de a interveni în sprijinul unor membri mai mici sau mai îndepărtați ai alianței: „Nu există zone de securitate diferite. NATO este NATO, până la ultimul centimetru. Un atac asupra Estoniei va primi exact același răspuns ca un raid aerian asupra Londrei”.

În cazul în care Alianța Nord-Atlantică va fi forțată să se apere, generalul Neumann a indicat că răspunsul nu va fi doar unul defensiv, ci va mătura militar puncte-cheie de pe teritoriul Federației Ruse. Scenariul evocat de strategii militari germani ar însemna un atac aerian masiv în care ecuația va fi de „32 împotriva unuia singur”, făcând referire la flotele aeriene reunite ale celor 32 de state membre NATO.

Generalul a numit patru regiuni strategice rusești care vor simți imediat „mânia NATO”. Prima e peninsula Kola (nord-vestul Rusiei), zona unde Moscova își masează o parte semnificativă din arsenalul său nuclear.

Apoi este enclava Kaliningrad, punctul strategic rus blocat în inima Europei, folosit intens în ultimii ani pentru bruierea semnalelor GPS ale avioanelor civile și militare occidentale. Urmează Sankt Petersburg, orașul care găzduiește infrastructură navală de importanță critică pentru regimul de la Moscova.

În fine, Marea Neagră, o regiune fierbinte (extrem de importantă și pentru România), unde NATO vizează anihilarea completă a Flotei Ruse de la Marea Neagră.

Deși Rusia nu a reușit să obțină superioritatea aeriană în Ucraina nici după mai bine de patru ani de la invazia declanșată în 2022, generalul german avertizează Occidentul să nu cadă în capcana aroganței. Din punctul său de vedere, armata lui Putin a demonstrat o capacitate periculoasă de adaptare.

„În timp ce noi am fost mai mult sau mai puțin într-o stare de pace, ei au învățat direct pe front. Au platforme aeriene foarte puternice, cum sunt avioanele de vânătoare Su-35 Flanker sau Su-57 Felon, iar aparatele MiG-31 Foxhound sunt în continuare sisteme extrem de capabile. Trebuie să luăm în calcul tot ce zboară: rachete de croazieră, balistice și hipersonice”, a spus general-locotenentul Holger Neumann, șeful Luftwaffe.

Pentru a contracara aceste amenințări, Germania investește în prezent miliarde de euro în achiziții masive de sisteme de apărare aeriană de ultimă generație, mărind stocurile de rachete Patriot, Iris-T și sistemul israelian de ultimă oră Arrow 3.

Interviul a fost acordat chiar la sediul central Kommando Luftwaffe din Spandau, o locație încărcată de o istorie tulburătoare. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, clădirea a servit drept academie de antrenament pentru piloții naziști ai lui Hermann Göring, aceiași care au bombardat necruțător capitala Marii Britanii în timpul Blitz-ului din 1940. Ulterior, în timpul Războiului Rece, complexul a fost preluat de Forțele Aeriene Regale Britanice (RAF).

Astăzi, istoria s-a întors la 180 de grade. În contextul în care Marea Britanie traversează o criză politică profundă la Ministerul Apărării și se confruntă cu lipsuri severe în logistica militară, generalul Neumann a oferit public sprijinul avioanelor germane pentru a proteja cerul Londrei în caz de necesitate.

La final, întrebat dacă cetățenii europeni sunt cu adevărat pregătiți din punct de vedere psihologic să îl înfrunte pe cel pe care jurnaliștii britanici l-au numit „Darth Putin”, generalul Neumann – el însuși un mare fan declarat al universului Star Wars, având pe birou un model Lego al căștii lui Luke Skywalker – a oferit un răspuns optimist: „Din experiența mea, oamenii sunt mult mai pregătiți decât par, la urma urmei”.

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