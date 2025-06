Creșterea poverii fiscale, un pas greșit

Cristian Păun a subliniat că majorarea taxelor este nedreaptă, în condițiile în care politicienii nu reușesc să implementeze reformele necesare. Păun a avertizat că majorarea taxelor ar putea conduce la recesiune economică.

Creșterea poverii fiscale ar putea diminua capacitatea de consum și de investiție, afectând negativ economia națională.

Profesorul de economie Cristian Păun a criticat sever clasa politică, afirmând că politicienii neprofesioniști și neimplicați tind să aleagă calea cea mai ușoară, aceea de a crește taxele, în loc să implementeze reformele necesare.

„Calea cea mai ușoară e să crești taxele, să nu faci nimic altceva decât să ceri taxe mai mari pentru a avea pace și liniște și a nu face nimic. Noi ceilalți, de partea cealaltă a baricadei, dimpotrivă, trebuie să ne luptăm ca lucrul ăsta să nu se întâmple sau să se întâmple cel mai târziu posibil, după ce vedem că acești politicieni își fac treaba pentru care sunt plătiți și reformează, modernizează țara asta!”, a avertiizat econnomistul.

„Nu cred că cineva cu scaun la cap ar face treaba asta”

El subliniază că această abordare este utilizată pentru a menține pace și liniște, fără a face eforturi semnificative pentru modernizarea și reformarea țării.

Păun îndeamnă la o „luptă” împotriva acestei tendințe, subliniind importanța de a-i responsabiliza pe politicieni să își facă treaba pentru care sunt plătiți.

Declarațiile lui Păun vin într-un context de frustrări generalizate cu privire la lipsa de acțiuni reformiste din partea clasei politice. Critica se concentrează pe tendința politicienilor de a evita măsurile nepopulare de restructurare, preferând soluții care să nu atragă controverse imediate.

„Nu poți să vii să-mi ceri să plătesc TVA mai mare și tu să nu rezolvi absolut deloc colectarea TVA-ului, evaziunea sau partea de gap de TVA. E ca și cum ai spune: „casa asta are acoperișul găurit, soluția mea e s-o remobilăm, să cumpărăm mobilă nouă sub acoperișul găurit prin care plouă!”. Eu nu cred că cineva cu scaun la cap ar face treaba asta”, a explicat specialistul.

România, la coada Europei

Totodată, Cristian Păun spune că preferința politicienilor de a promova creșterea taxelor în locul reducerii cheltuielilor inutile, contribuie la stagnarea economică și menținerea României la coada Europei.

Păun subliniază necesitatea de a reconsidera politicile fiscale și de a implementa reforme structurale pentru modernizarea și eficientizarea utilizării fondurilor publice.

Reducerea cheltuielilor inutile și optimizarea administrației publice sunt esențiale pentru ridicarea nivelului de dezvoltare economică și stimularea progresului național.

Criticile sale accentuează urgența unei schimbări de abordare în politica fiscală pentru a asigura un viitor economic sustenabil.

„Fug toți de noi ca de niște ciumați!”

Întrebat ce se va alege de mediul de afaceri, în condițiile în care numărul firmelor radiate și dizolvate a crescut cu 7% în primele luni ale anului, Cristian Păun a răspuns:

„Avem creșterea economică dată de INS acum câteva zile, pe primul trimestru, de zero. Zero, zero! Fără taxele astea noi pe care le plănuiesc acum, la ceas de seară, politicienii, tot ăia care au creat problemele pe care le vedem acum. Că nu s-au dat un pas în spate să spună: ”așa incompetenți am fost, că am lăsat 50 de miliarde de euro neatrase”. Nu! Tot ei sunt acolo, nezicând nimic despre banii europeni, despre reforme etc. ZERO! Atât am crescut în trimestrul 1”, arată Cristian Păun.

Introducerea noilor taxe planificate este văzută ca un factor care poate accentua reculul economic în următoarele trimestre.

Majorarea taxelor ar putea duce România într-o recesiune tehnică și reală, afectând negativ percepția firmelor, angajaților și investitorilor străini.

„Și cine mai vine în țara asta să facă ceva? Fug toți de noi ca de niște ciumați!”, spune economistul.