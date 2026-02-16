Ministerul Agriculturii refuză reducerea cheltuielilor

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat recent că nu va semna proiectul de ordonanță ce prevede tăieri de 10% din fondul de salarii, solicitând ca ministerul său să fie exceptat.

„Ministerul Agriculturii a fost singurul minister care nu a cerut bani la rectificarea bugetară pe fondul de salarii și a avut o economie de aproape 14% la fondul de salarii. Ministerul Agriculturii nu mai poate suporta încă o tăiere de 10% pe fondul de salarii”, a declarat Barbu în cadrul Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.

Florin Barbu a explicat că Ministerul Agriculturii a făcut deja o reorganizare amplă, în cadrul căreia au fost eliminate 77 de structuri de ordonatori de credite și 480 de posturi vacante. De asemenea, 380 de angajați detașați sau care și-au îndeplinit stagiul de cotizare și vârsta de pensionare vor părăsi instituția.

„Dacă venim iarăși cu altă tăiere peste ce am făcut, eu vă spun că Ministerul Agriculturii nu poate funcționa, iar Ministerul Agriculturii este un factor decizional, așa cum s-a întâmplat și în anul 2025, prin atragerea fondurilor europene, când am adus 5 miliarde de euro în România”, a subliniat ministrul.

Ministerul Sănătății se opune tăierilor

Pe o poziție similară se află și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a declarat că reducerea cu 10% a fondului de salarii din domeniul sănătății ar avea efecte grave asupra sistemului.

Rogobete a punctat importanța menținerii stabilității în domeniul sănătății, având în vedere că reducerile ar putea afecta funcționarea acestuia.

Conform surselor oficiale, instituțiile care au efectuat anterior reduceri de cheltuieli urmează să fie exceptate de la viitoarea ordonanță de urgență privind reforma administrativă.

Și Bogdan Ivan critică reforma premierului

Un al treilea ministru care se opune tăierilor este oficialul de la Energie, Bogdan Ivan, potrivit evz.ro.

Și el și-a exprimat opoziția față de reforma administrației propusă de premierul Ilie Bolojan, care prevede reducerea cu 10% a personalului și a cheltuielilor în instituțiile publice. De asemenea, el consideră că aceste măsuri sunt inoportune și riscă să afecteze sectoare esențiale pentru economie.

Partidul Social Democrat a anunțat că se opune „tăierilor fără excepții a salariilor din sistemul bugetar”, avertizând că o astfel de măsură ar putea genera blocaje.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE