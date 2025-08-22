În Toscana, zonele cele mai expuse sunt în provincia Livorno, între Cecina și Piombino, Insula Elba, precum și provinciile Pisa și Grosseto. MAE subliniază gravitatea situației în aceste zone.

Emilia-Romagna se confruntă cu alertă portocalie în provinciile Bologna, Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Ravenna, Forli Cesena și Rimini, inclusiv în Munții Apenini. În Marche, provinciile Ancona, Macerata, Fermo și Ascoli sunt afectate, cu fenomene intense în Pesaro Urbino.

MAE avertizează că impactul poate fi deosebit de grav în zonele rurale și lângă cursurile de apă, unde infrastructura a fost afectată de inundațiile anterioare. Autoritățile locale recomandă evitarea deplasărilor neesențiale.

Primăriile din localităţile afectate au activat planurile pentru situaţii de urgenţă, recomandând evitarea deplasărilor care nu sunt absolut necesare», informează MAE. De asemenea, au fost anulate toate evenimentele şi activităţile ce urmau să aibă loc în parcuri, grădini, zone expuse intemperiilor.

Cetățenii români sunt sfătuiți să urmeze instrucțiunile autorităților locale și să se informeze constant despre evoluția situației meteorologice din regiunile afectate.

Un ghid turistic italian a murit după ce i s-a făcut rău în timp ce conducea un tur al Colosseumului din Roma pe o căldură toridă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE