Se solicită modificarea programului de la Colosseum

Ghizii turistici din Roma solicită schimbarea programului de funcționare, pe timp de vară, al unora dintre cele mai mari atracții ale orașului, după ce o colegă de-a lor a murit în timp ce îndruma un grup în Colosseum, deși afară era foarte cald. Ghida ar fi suferit un atac de acord, potrivit The Guardian.

Giovanna Maria Giammarino, în vârstă de 56 de ani, s-a prăbușit în amfiteatru marți, 19 august, la ora locală 18.00. În ciuda eforturilor depuse de turiști și de serviciile de urgență, ea nu a putut fi resuscitată și a murit la fața locului.

În semn de doliu, luminile au fost stinse la Colosseum miercuri, la ora locală 21.00.

Moartea ei a survenit la câteva săptămâni după ce Federația Mondială a Asociațiilor Ghizilor Turiști a avertizat asupra activităților derulate pe timp de caniculă.

„Căldura extremă nu mai este o excepție; este o nouă realitate care necesită atenție, adaptare și solidaritate în cadrul profesiei noastre”, a avertizat Federația.

Colosseumul este deschis de la sfârșitul lunii martie până la sfârșitul lunii septembrie între orele 8.30 (9.30, ora României) şi ora locală 19.15 (20.15, ora României). Asociația Ghizilor Turistici Certificați din Italia (AGTA) cere ca tururile să se desfășoare doar dimineața și seara.

„Programul deschiderii Colosseumului trebuie să fie schimbat pe timpul verii”, subliniază AGTA, într-un comunicat publicat pe reţele de socializare.

„Este inutil să se vorbească în fiecare an despre «urgenţă termică» ca şi cum ar fi o noutate. Modificările climatice sunt un fapt, iar de câţiva ani, să munceşti la Forumul Roman de la ora (locală) 10.00 (11.00, ora României) la (ora locală) 16.30 (17.30, ora României) este de nesuportat”, acuză AGTA.

Asociația a declarat că, de la începutul lunii iunie până „cel puțin la sfârșitul lunii august”, programul zonei Colosseum ar trebui să fie între orele 7.00 și 20.15.

„De trei ani cerem ca situl să fie deschis la ora (locală) 7.00 (8.00 – ora României) şi ca închiderea să fie prelungită cu o oră. Aceste schimbări ar fi benefice pentru sănătatea publică a tuturor, vizitatori, ghizi şi alţi muncitori”, cere asociaţia.

„Forumul (roman – n.r.) este o groapă; nu există umbră, nu există vânt”, a declarat Francesca Duimich, care reprezintă 300 de ghizi turistici. „Dacă te afli acolo la ora 13.00 sau 14.00, în căldura verii, te vei simți rău”, a adăugat ea.

Scurt istoric al Colosseumului din Roma

Colosseumul este un monument istoric și turistic aflat în centrul Romei, considerat una dintre cele mai impresionante ruine ale Imperiului Roman și cel mai mare amfiteatru antic vizitabil din Italia.

Construcția a început în anul 72 d.Hr., sub împăratul Vespasian, și a fost finalizată în anul 80 d.Hr. de succesorul său, Titus. Colosseumul este situat la est de Forumul Roman, pe terenul fostului lac artificial din complexul Domus Aurea al lui Nero.

Spre deosebire de amfiteatrele anterioare, care aproape toate au fost săpate în dealuri pentru un sprijin suplimentar, Colosseumul este o structură de sine stătătoare din piatră și beton, care folosește un sistem complex de bolți înclinate și măsoară 189 pe 156 de metri, în ansamblu.

Capacitatea sa era între 50.000 și 80.000 de spectatori, cu o audiență medie estimată la 65.000.

Colosseumul era folosit pentru spectacole publice gratuite, printre care se numărau lupte între gladiatori, vânători de animale sălbatice, execuții, bătălii simulate, inclusiv unele maritime. În timpul utilizării sale active, între anii 80-400 d.Hr., se estimează că au murit în jur de 300.000 de oameni și peste un milion de animale.

În prezent, Colosseumul este una dintre cele mai vizitate atracții turistice din Roma și are și o semnificație religioasă, fiind locul unde Papa conduce anual procesiunea „Calea Crucii” în Vinerea Mare

