Fenomenele meteo vizate

Avertizarea meteo ANM este valabilă în intervalul marți, 16 septembrie 2025, ora 18.15 – marți, 16 septembrie 2025, ora 19.15.

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 55…65 km/h, grindină de mici dimensiuni (1…3 cm).

Care sunt zonele vizate

Zonele vizate sunt în județul Arad: Oradea, Aleșd, Popești, Sânmartin, Tileagd, Dobrești, Oșorhei, Bratca, Brusturi, Vadu Crișului, Borod, Nojorid, Ceica, Șuncuiuș, Aștileu, Biharia, Sântandrei, Ineu, Derna, Sârbi, Hidișelu de Sus, Lugașu de Jos, Borș, Țețchea, Aușeu, Girișu de Criș, Măgești, Lăzăreni, Bulz, Drăgești, Copăcel, Vârciorog, Husasău de Tinca, Cefa, Cetariu, Sănnicolau Romăn, Toboliu, Mădăraș, Săcădat, Paleu, Gepiu și Șinteu.

De asemenea, meteorologii au mai emis un cod galben de averse torențiale, intensificări ale vântului și grindină de mici dimensiuni pentru județul Bihor, pentru marți, în intervalul 18.00 – 19.00.

Zonele vizate din județul Bihor: Marghita, Săcueni, Valea lui Mihai, Popești, Diosig, Suplacu de Barcău, Tăuteu, Șimian, Sălard, Curtuișeni, Balc, Chișlaz, Derna, Sârbi, Abram, Sălacea, Borș, Roșiori, Tarcea, Abrămuț, Cherechiu, Ciuhoi, Buduslău, Tămășeu, Spinuș, Boianu Mare și Viișoara.

