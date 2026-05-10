Momentul stânjenitor a avut loc în timpul spectacolului aerian susținut de echipele acrobatice „Cavalerii Ruși” și „Șoimii”, conform Air Live. Cele nouă aeronave Su-30 și MiG-29 au zburat în formația specifică „Cuban Diamond” deasupra Pieței Roșii. Însă, pe parcursul transmisiunii televizate, camerele live au fost înlocuite de mass-media de stat rusă cu o secvență digitală menită să ofere o perspectivă „din zbor”.

În loc să afișeze drapelul rusesc sau steaua roșie, avioanele din secvența virtuală purtau steagurile unor state precum Franța, Germania, Polonia, Canada, Norvegia, Finlanda, Regatul Unit, Italia sau Belgia.

Multe dintre aceste țări sunt considerate „neprietenoase” de Kremlin din cauza sprijinului lor pentru Ucraina. Transmisiunea a fost întreruptă apoi, revenindu-se la imagini live cu avioanele Su-25 care încheiau parada, lăsând în urmă dâre de fum în culorile drapelului Rusiei.

Acest lucru s-a întâmplat la scurt timp după ce Vladimir Putin a lăudat trupele ruse care luptă în Ucraina, spunând că acestea „se confruntă cu o forță agresivă care este înarmată și susținută de întregul bloc NATO”.

„Victoria a fost întotdeauna și va fi a noastră”, a declarat președintele rus referindu-se la războiul care se află acum în al cincilea an.

Parada militară a marcat cea de-a 81-a aniversare a victoriei fostei URSS în cel de-Al Doilea Război Mondial.

