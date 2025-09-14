Aeronava, care decolase la scurt timp după ora 12.00 (ora locală din Turcia, 11.00 în Polonia), a ajuns la Cracovia în jurul orei 14.00. În timpul aterizării, avionul a derapat și s-a oprit pe o zonă cu iarbă de lângă pistă, au transmis oficialii aeroportului. La bord se aflau aproximativ 190 de pasageri.

Toți călătorii au fost evacuați în siguranță și transportați la terminal, fără a fi raportate victime.

🚨An Enter Air flight from Antalya overran the runway after landing at Kraków Airport, coming to a stop on the grass. All passengers are being evacuated as emergency services respond.



Flight operations have been suspended for approximately 2 hours, with at least 8 arrivals… pic.twitter.com/CNqlyrW7GE — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) September 14, 2025

Purtătoarea de cuvânt a aeroportului, Monika Chylaszek, a precizat că operațiunile au fost suspendate pentru aproximativ două ore.

În acest interval, cursele din Zürich, Veneția, Palermo, Memmingen și Basel au fost redirecționate către aeroportul din Katowice. Serviciile de urgență au intervenit la fața locului pentru evacuare și verificări.

Autoritățile nu au stabilit încă motivele producerii incidentului, urmând să fie deschisă o anchetă.

