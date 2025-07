Zborul Southwest 1496, care decolase din Burbank cu destinația Las Vegas, a primit două alerte care au determinat avionul să urce și apoi să coboare, conform unei declarații a companiei Southwest.

Potrivit ABC și site-urilor de urmărire a zborurilor FlightRadar24 și AirNavRadar, avionul a evitat o coliziune cu un avion militar Hawker Hunter, înregistrat în prezent pe numele unei corporații deținute de persoane fără cetățenie americană, conform registrelor de înmatriculare ale FAA.

Southwest a precizat că zborul și-a continuat călătoria către Las Vegas, unde a aterizat „fără incidente”, și că lucrează cu FAA pentru a „înțelege mai bine circumstanțele evenimentului”.

„Suntem conștienți de un incident care a implicat zborul 1496 al Southwest Airlines. FAA este în contact cu Southwest și investigăm. Asigurarea siguranței tuturor celor din sistemul național al spațiului aerian rămâne prioritatea noastră principală”, a transmis FAA într-un comunicat.

O postare pe rețelele sociale a arătat traiectoriile celor două avioane într-o simulare video.

„Partea bună este că avionul vostru 737 a primit o alertă automată, echipajul a acționat cum trebuie, așa că aeronava nu s-a apropiat periculos de mult de cealaltă (un avion de luptă Hawker Hunter înregistrat pe numele unui contractor de apărare)”, spunea John Wiseman (@lemonodor), pe 25 iulie 2025.

