Avionul în care se afla premierul Spaniei a fost deviat spre Ankara

Pedro Sánchez zbura spre Armenia când aeronava în care se afla a fost nevoită să aterizeze în Turcia. Potrivit EFE, premierul spaniol urma să își petreacă noaptea la Ankara și să plece spre Erevan luni dimineață.

Avionul premierului spaniol a aterizat de urgență în Turcia din cauza unei defecțiuni tehnice. Foto: Profimedia Images

Presa spaniolă scrie că avionul oficial Airbus A310 a plecat duminică după-amiază de la baza aeriană Torrejón de Ardoz, din Madrid, cu destinația Erevan. La bord se aflau premierul spaniol și delegația sa. Surse guvernamentale spaniole au transmis că problema tehnică a fost tratată potrivit protocolului de siguranță, iar aeronava a aterizat la Ankara.

Problema tehnică nu a fost explicată oficial. Sursa citată de AFP nu a precizat natura defecțiunii, iar autoritățile spaniole nu au oferit detalii despre gravitatea incidentului. Nu au fost anunțate persoane rănite.

Pedro Sanchez mergea la summitul Comunității Politice Europene

Premierul Spaniei urma să participe la cea de-a opta reuniune a Comunității Politice Europene, organizată la Erevan, eveniment care reunește lideri europeni și are ca temă cooperarea politică și stabilitatea în Europa, sub mesajul „Construirea viitorului: unitate și stabilitate în Europa”.

Potrivit presei spaniole, Sanchez fusese invitat la summit de António Costa, președintele Consiliului European, și de Nikol Pașinian, premierul Armeniei.

Călătoria ar urma să fie reluată luni dimineață

După aterizarea neprevăzută din Ankara, delegația spaniolă a rămas peste noapte în capitala Turciei. Conform informațiilor transmise de EFE, Pedro Sanchez urma să își reia călătoria spre Erevan în această dimineață.

Până acum, nu a fost comunicată cauza exactă a defecțiunii. Informațiile disponibile arată doar că a fost vorba despre o problemă tehnică apărută în timpul zborului și că decizia de aterizare la Ankara a fost luată ca măsură de siguranță.

