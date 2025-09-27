La locul incidentului au intervenit de urgență două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim ajutor și două echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Ambele persoane aflate în aeronavă au fost găsite conștiente, au suferit mai multe răni și au fost transportate la spital pentru îngrijiri. Conform presei locale, unul dintre pasageri este consilierul local AUR, Marian Jan Chiriță.

Avionul decolase de doar câteva minute, a parcurs mai puțin de un kilometru în aer, după care a pierdut altitudine.

Pilotul a reușit să evite o aterizare forțată peste un depozit de muniție, limitând astfel consecințele accidentului, relatează Observatornews.

Operațiunea de intervenție este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească exact cauzele prăbușirii. Primele informații indică o defecțiune a motorului în timpul decolării.

