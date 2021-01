Numeroase vase de salvare ale armatei din Indonezia, dar și elicoptere au fost desfășurate, duminică dimineața, în locul în care a dispărut aeronava.

În apropierea unor insule turistice, în largul orașului Jakarta, autoritățile au localizat semnale care provin de la cutiile negre. Apoi au găsit și bucăți din fuselaj, dar și obiecte care ar fi aparținut celor 62 de oameni care se aflau la bord.

După aproape o zi de când avionul a pierdut control cu turnul de control, autoritățile au puține detalii despre ce ar fi putut să provoace tragedia aviatică, notează The Guardian.

Mai mulți pescari care se aflau în zona în care au fost găsite rămășițele au spus că au auzit o bubuitură, în jurul orei la care avionul a dispărut de pe radare.

„Am auzit o explozite puternică. Ne-am gândit că e o bombă sau un tsunami”, a declarat unul dintre ei, pentru agenția Associated Press.

Ploua torențial și vremea era rea, așa că nu puteai să vezi clar în jur. Dar am văzut un val mare, după ce am auzit explozia. Am fost foarte șocați și am văzut la scurt timp rămășițe din avion în jurul bărcii noastre.

Un pescar, martor al tragediei aviatice: