De Paul Tecuceanu,

ACTUALIZARE 16.55. Toate cele 107 persoane aflate la bord și-au pierdut viața, 9 membri și cei 99 de pasageri, informează ”Bild”.

În imaginile transmise la televiziunea publică se vede cum avionul, care aparținea companiei Pakistan International Airlines (PIA), se prăbuşeşte într-un cartier rezidenţial.

“Avionul s-a prăbuşit la Karachi. Încercăm să confirmăm numărul de pasageri, dar deocamdată ştim că este vorba de 99 de pasageri şi opt membri ai echipajului”, a declarat pentru AFP Abdul Sattar Khokhar, purtătorul de cuvânt al Autorităţii Aviaţiei Civile, adăugând că zborul venea de la Lahore, al doilea oraş al ţării.

Conform Autorităţii Aviaţiei Civile, pilotul zborului a raportat către turnul de control o problemă tehnică, înainte de a se pierde contactul.

