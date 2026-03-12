Un avion Ryanair, care tocmai aterizase pe aeroportul din Linz, nord-vestul Austriei, a devenit recent subiectul unui scandal legal.

Luni, o firmă de avocatură din Austria a inițiat o procedură de executare pentru o datorie de 355,02 euro, cauzată de întârzierea unui zbor din vara anului 2024 către Palma de Mallorca. Pasagera afectată a fost nevoită atunci să-și rezerve un alt zbor, mai scump, pentru a-și continua vacanța.

Conform declarațiilor oferite de avocații firmei „Florianer Anwälte” din St. Florian, Ryanair nu a achitat suma datorată, ceea ce a dus la măsuri legale.

„Am dat în judecată compania Ryanair, dar nu a plătit”, a explicat avocatul Georg Wageneder. Acesta a adăugat că astfel de cazuri sunt rare, deoarece, de obicei, sumele mici sunt achitate fără probleme.

În lipsa unei soluționări, avocații au trecut la sechestrarea unui bun valoros al companiei aeriene, în acest caz, un avion sosit luni pe aeroportul din Hörsching.

„În principiu, orice bun de valoare poate fi pus sub sechestru”, a explicat Wageneder. Deoarece Ryanair este o companie irlandeză, a fost necesar să se caute bunuri aflate în Austria.

În ciuda afirmațiilor avocaților, Ryanair neagă categoric incidentul. „Nu este adevărat. Niciunul dintre avioanele noastre nu a fost pus sub sechestru. Toate rapoartele care susțin contrariul sunt eronate”, a declarat compania aeriană, într-un comunicat oficial.

Avocații susțin însă că avionul a fost, într-adevăr, pus sub sechestru, lucru confirmat de aplicarea unui autocolant oficial pe aeronavă.

Un angajat al firmei a așteptat pe aeroportul din Hörsching împreună cu executorul judecătoresc Apoi au vorbit cu pilotul: „Se pare că Ryanair nu acceptă numerar”, a glumit Wageneder. Executorul judecătoresc nu a acceptat alte forme de plată, așa că pilotul nu a putut plăti suma. Prin urmare, „s-au uitat la ce aveau la îndemână”.

Potrivit lui Wageneder, acest autocolant interzicea companiei să vândă avionul, însă nu îi împiedica decolarea.

În aceeași zi, aeronava ar fi părăsit totuși aeroportul din Linz, conform informațiilor furnizate de avocat.

Situația urmează să fie clarificată în instanță.