„Bună ziua, Liliana Barbu este numele meu, mama fetiței mele Raisa, pe care am purtat-o, am crescut-o, am educat-o” și-a început mesajul femeia, în scrisoarea publicată pe site-ul indrumari-juridice.eu.

Apoi s-a adresat polițistului de 30 de ani, care a omorât-o pe fetița ei lovind-o cu mașina pe Bulevardul Laminorului din București.

Femeia i-a scris că fetița ei era un copil „educat şi atent”, care s-a asigurat înainte de a traversa strada: „După cum ai văzut în filmări, pentru că la trafic se pare că nu ai putut fi atent, copilul meu s-a asigurat”.

Mama Raisei s-a referit apoi la faptul că, în urmă cu o lună, polițistul a transmis o scrisoare în care își cerea iertare și se oferea să facă „orice”. Acum, mama copilei ucise i-a transmis agentului de poliție că „ar fi momentul să faci ceva”, mai precis să accepte testul cu detectorul de minciuni.

În scrisoarea pe care ne-ai trimis-o, te-ai oferit să ne ajuți. Acum ar fi momentul să faci ceva, fiind de acord cu testul poligraf și cu ce ți se cere. Mama Raisei, mesaj către polițistul care i-a ucis fata:

„Ajutorul pe care îl poți da este să faci tot posibilul să nu îngreunezi ancheta… se pare că nici asta nu poți face. Ți-am transmis că nu te considerăm criminal, dar se pare că nici om nu prea ești”, a mai scris femeia.

Proba cu detectorul de minciuni, respinsă de instanță

Un accident teribil a avut loc pe bulevardul Laminorului din sectorul 1 al Capitalei, pe data de 13 ianuarie, când o mașină de poliție a lovit două fete pe trecerea de pietoni. În urma impactului, Raisa, 11 ani, a murit, iar Maria, tot 11 ani, a fost rănită, a fost operată și apoi externată.

Constantin Popescu, polițistul care a comis accidentul, are 30 de ani și este cercetat sub control judiciar pentru ucidere din culpă. Potrivit Poliției, agentul „nu a acordat prioritate de trecere pietonilor”, nu era în misiune în momentul producerii accidentului și circula cu viteză.

Pe 9 februarie, avocatul Adrian Cuculis a declarat pentru Libertatea că s-ar putea ca polițistul care a lovit-o mortal pe Raisa să scape cu închisoare cu suspendare.

Ulterior, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, care instrumentează dosarul accidentului, au transmis că proba cu testul poligraf pentru polițistul care a comis accidentul nu a fost acceptată.

