Potrivit presei locale, Eugen Fabian Ruican (FOTO) este numele avocatului și ar fi fost bătut doar de o singură persoană, fratele unui fost polițist, I.D., de la Secția 3. Incidentul s-a petrecut în cursul zilei de astăzi, în fața cabinetului său de avocatură din centrul Craiovei. În acest moment, avocatul se află la Spitalul Județean din Craiova, unde i se fac investigații.

„Sunt în spital. Am avut o clientă la mine în birou, astăzi, care este cercetată penal într-un dosar al DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – n.r.) Craiova, pentru trafic de minori și trafic de persoane. Ea, la rândul ei este traficată sau a fost traficată, până acum o săptămană, de un fost polițist din cadrul Secției 3 și de fratele acestuia. După ce am avut niște discuții în prealabil, ieri, cu clienta mea, în sensul de a formula o plângere la DIICOT, am fost sunat în dimineața aceast de I.D. și amenințat că mă va prinde și îmi va rupe picioarele. Ulterior, după-amiază, când a venit doamna la birou, când am ieșit din birou, fratele lui care știa că am niște probleme mai vechi la genunchiul drept, a venit și mi-a aplicat o lovitură în zonă genunchiului și cred că mi-a rupt piciorul. Mi-a zis că, dacă nu mă potolesc, o să mă omoare', a declarat Eugen Ruican, avocat, pentru Ziarul de Craiova.