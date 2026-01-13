Avocata AUR a atacat din nou în instanță numirile celor doi judecători CCR

Curtea de Apel București a anunțat luni, 12 ianuarie, că au fost înregistrate două noi acţiuni la solicitarea avocatei Silvia Uscov.

Prima se referă la anularea Decretului de numire a lui Dacian Dragoş la Curtea Constituţională, din iulie 2025, semnat atunci de preşedintele Nicuşor Dan, iar a doua este Hotărârea Senatului din iunie 2025 de numire a lui Mihai Busuioc, propus de PSD, la CCR.

Deocamdată, CAB nu a stabilit termene de judecată pentru aceste noi acțiuni.

CAB va judeca pe 16 ianuarie contestația privind suspendarea celor doi, când CCR trebuie să dea verdictul la pensiile speciale

Amintim că Libertatea a scris pe 4 ianuarie că avocata AUR, Silvia Uscov, a contestat la Curtea de Apel București decretul de numire a lui Dacian Dragoș ca judecător al CCR, numire făcută de președintele Nicușor Dan vara trecută. Uscov a cerut atunci suspendarea decretului. Avocata a procedat similar și în cazul lui Mihai Busuioc, judecător propus de PSD la Curtea Constituțională.

Pe 5 ianuarie, Curtea de Apel București a amânat verdictul pentru 16 ianuarie. Adică exact ziua în care Curtea Constituțională, din care fac parte Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, este așteptată să dea un verdict la al doilea proiect al pensiilor magistraților, adoptat luna trecută de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Miza demersului este extrem de importantă. Dacă CAB va decide pe 16 ianuarie suspendarea decretului de numire a lui Dacian Dragoș din iulie 2025, activitatea CCR va fi blocată.

La rândul său, judecătorul Dacian Dragoș a explicat pentru Libertatea de ce consideră că îndeplinește condițiile pentru a fi judecător CCR.

Cine sunt cei 9 judecători ai CCR

Curtea Constituţională este alcătuită din 9 judecători, numiţi pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. Trei sunt numiţi de Camera Deputaţilor, trei de Senat şi trei de preşedintele României.

Partidele politice aflate la putere au o mare influență. În acest moment, PSD are 4 judecători, PNL + Administrația Prezidențială au 4 judecători, iar UDMR are 1 judecător.

Csaba Asztalos (propus de UDMR) – numit judecător de Camera Deputaţilor (2025)

Cristian Deliorga (propus de PSD) – numit judecător de Senatul României (2019)

Gheorghe Stan (propus de PSD) – numit judecător de Camera Deputaților (2019)

Bogdan Licu (propus de PSD) – numit judecător de Camera Deputaților (2022)

Mihai Busuioc (propus de PSD) – numit judecător de Senat (2025)

Laura Scântei (propusă de PNL + Cotroceni) – numită judecător de Senat (2022)

Mihaela Ciochină (propusă de PNL + Cotroceni) – numită judecător de fostul președinte Klaus Iohannis (2022)

Simina Tănăsescu (propusă de PNL + Cotroceni) – numită judecător de fostul președinte Klaus Iohannis (2019) – este și președinta CCR

Dacian Dragoș (propus de PNL + Cotroceni) – numit judecător de preşedintele Nicușor Dan (2025).

