Avocata Astrid Wagner, 62 de ani, a depus, duminică, 10 august, o nouă cerere pentru eliberarea condiționată a lui Josef Fritzl, unul dintre cei mai notorii criminali din Austria.

Persoanele condamnate la închisoare pe viață în așa-numitul sistem penitenciar normal din Austria pot solicita eliberarea condiționată numai după ce au ispășit cel puțin 15 ani din pedeapsă.

Fritzl se află în închisoare din martie 2009, fiind condamnat în dosarul în care a fost acuzat că și-a ținut fiica sechestrată timp de 24 de ani într-un beci secret, violând-o repetat și având 7 copii cu ea.

„Nimic nu mai stă în calea eliberării sale”

Wagner insistă că toate condițiile pentru eliberarea lui Fritzl sunt îndeplinite: „Conform rapoartelor medico-legale, el nu mai reprezintă un pericol pentru societate. Clientul meu a executat pedeapsa minimă de 15 ani. După o pregătire adecvată, nimic nu mai stă în calea eliberării sale”.

Avocata a depus cererea la Tribunalul din Krems. A argumentat că Fritzl suferă de demență și că „închisoarea nu mai este locul potrivit pentru el la vârsta sa înaintată”.

Ea a criticat faptul că până acum nu au existat ieșiri supravegheate sau alte măsuri de pregătire pentru viața în libertate.

Astrid Wagner, avocata de lungă durată a lui Josef Fritzl. Foto: Profimedia

De anul trecut, în detenție în regim normal

În mai 2024, Fritzl a fost transferat din detenție de siguranță în regim normal de executare, dar o comisie a respins atunci eliberarea condiționată generală.

Timp de 24 de ani, și-a ținut fiica, Elisabeth, sechestrată într-un beci secret al casei sale din Amstetten, violând-o în mod repetat și având 7 copii cu ea.

Dintre cei 7 copii, unul a murit la câteva zile de la naștere. Trei dintre cei 7 au supraviețuit închiși în subsolul mstetten, în timp ce pe ceilalți i-a adoptat împreună cu soția sa, Rosemarie, după ce a convins-o că „mama lor i-a abandonat în fața ușii”.

Cazul a ieșit la suprafață după ce Kerstin, una dintre fetele lui Fritzl, a suferit o infecție a rinichilor și a fost internată de urgență.

Fritzl a fost reținut în aprilie 2008. Verdictul, închisoare pe viață (sechestrare, crimă din neglijență, incest), a venit în martie 2009. „Monstrul din Amstetten” nu a făcut apel.

