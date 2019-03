15 sportivi, dintre care trei femei, s-au înscris la cursa de 617 kilometri. Aceștia vbor trebui să străbată un traseu în condiții extreme, fiind expuşi la temperaturi care pot coborî până la minus 50 de grade Celsius.

Avram Iancu participă a doua oară la ultramaratonul de la Polul Nord. Anul trecut, bibliotecarul din Petroșani a fost nevoit să abandoneze cursa, la numai o zi de la start, din cauza unei dureri puternice, apărută la gamba piciorului drept, notează Agerpres.

„În acest an voi aborda cursa mult mai simplu, voi pleca mai încet şi voi aborda totul în ritmul meu, fără să mă intereseze ceea ce fac alţi concurenţi. Îmi voi urma drumul meu. Sunt antrenat mult mai bine, mă simt motivat şi am deja experienţă. Mă întorc să termin o cursă pe care am început-o”, a declarat vineri, Avram Iancu, conform sursei citate.